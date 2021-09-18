中天新聞今(18日)下午16時舉辦《國民黨主席大擂台─有膽來辯》辯論中，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決。在辛辣提問階段，對於前衛生署長楊志良提問，這次防疫，特別是疫苗中，蔡政府一塌糊塗中，請問如果您當選國民黨主席，你怎麼去解決民眾疫苗短缺問題？國民黨主席江啟臣回應表示，我們4個縣市，加上黨中央，在6月底7月初就已提出500萬劑BNT的申請，衛福部長陳時中卻講夠了，現在這案子還停在衛福部，但國民黨仍會繼續追。他強調，如果第二劑第三劑疫苗仍然不夠、或沒有到貨，蔡英文，「我跟妳跪也要把它跪到」。

江啟臣表示，我們過去17個月戰鬥，戰鬥到現在，總算有一個讓人民直接投票的機會，那就是公民投票，本來是8月28日，延到12月18日，沒關係，可以號召更多人出來，沒辦法用武裝革命，就用選票革命。所以大家站出來用選票反對萊豬外，就是反對民進黨，要給民進黨壓力，讓它知道人民對它的不爽、不滿，尤其是疫苗打不到、紓困沒辦法拿到、現金沒有發到這些等等。透過選票，民進黨是最擔心的，而展現民意，是在野唯一最有效的辦法。

另外關於疫苗取得的問題，江啟臣表示，過去半年來，國民黨在疫苗取得上，要嘛扮演側翼、要嘛扮演幫手，然後也親自參與。原本14個縣市大家有在談，後來基於中央的壓力、地方的財政等等的考量，最後有4個縣市，加上讓民間單位先行，避免民進黨把它操作成政治對立，最後BNT買到了、台積電買到了、慈濟買到了，如今換我們國民黨。

江啟臣接著表示，我們4個縣市，加上國民黨中央，在6月底7月初就已經提了500萬劑BNT的申請，一提出，陳時中卻講夠了，代表這完全是政治考量，現在這個案子還停在衛福部，我們會繼續追、繼續打、繼續要求；大家如果第二劑第三劑疫苗仍然不夠、或沒有到貨，我跟你講，蔡英文，「我跟妳跪也要把它跪到」。這是所有人民的期待，也是攸關人民的健康，人民關天。