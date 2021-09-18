國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，並在今天(18日)再度舉行辯論會。在辯論會的「真心話時間」環節，候選人之一的朱立倫表示，粗暴言論大可不必，對於另一位候選人張亞中說他在2016總統大選輸給總統蔡英文，他則直言，自己也贏過蔡英文，並指張可能指罵過蔡英文。

朱立倫表示，國民黨的黨內選舉不用這樣相互指控，粗暴言論大可不必，國民黨一定要贏，最近有人說民進黨希望國民黨推最弱的，張教授馬上就說朱立倫2016輸給總蔡英文，「沒錯，我輸過蔡英文，我也贏過蔡英文，您可能只罵過蔡英文」，我們從立委開始打仗，從民進黨手上贏了2屆，新北贏2次，現在新北事長侯友宜繼續發光發熱，將軍打仗有失敗，失敗不可恥，我們一定要檢討、反省，要讓國民黨整合起來打勝仗。

朱立倫認為，很多事情不能用說的，要用做的，軍公教的問題，自己是全台灣第一個提出「信賴保護原則」的，連具體方法，包括怎麼成立基金，和在未來如何維護軍公教利益，雖然當初800壯士在抗爭時，自己身為新北市長不能到現場，但也透過很多企業界的朋友捐助給800壯士。

朱立倫指出，強力的領導，需要整合、需要各方的力量，也不可以說自己就有能力，就一定就能整合，但至少在自己16年的地方首長生涯當中，我們怎麼把新北整合起來，讓新北越來越團結，讓新北越來越強，今天侯友宜的表現，是大家的驕傲，大家可以看我們有沒有說到做到；在桃園眷村的改建過程中，是自己在擔任縣長時，把最困難的9案10村1萬多戶都處理好，且還是一個推出眷村文化節，以及擴大慶祝榮民節，「我說到做到，而不是現在才來講，或指責別人沒有關心榮民，沒有關心眷村，或沒關心軍公教」。

朱立倫也說，將來要靠整合，當選後一定虛心向江啟臣主席、張亞中教授、卓伯源縣長，以及很多的前輩們請教，剛有人問，張教授是理論大師，「理論大師，還是能多多跟您請益，只不過，有些論點我不一定同意，但還是可以互相交流」。