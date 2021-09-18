美國國防部目前正持續進行《全球態勢評估》與《2022年國防戰略》審查，《國防新聞》報導指出，由於中國大陸與俄國在南海等地頻頻祭出灰色地帶行動，這類行動雖然為美軍認定為侵略，卻又未達到戰爭臨界點，該如何因應讓美國大傷腦筋。不過，隨著這兩份文件的出爐，將明確界定美國海軍未來該扮演的角色，以及拜登政府對海軍的期待，進而為美海軍勾勒出在大國競爭中備戰與作戰藍圖。

文中指出，對於中國大陸與俄國都採取的灰色地帶行動，其在戰爭光譜中屬於競爭階段，卻又還未到達危機階段；也因此，美國海軍無法像衝突發生時採取動態的回應，但軍方又害怕甚麼回應都不做將形成先例，進而塑造為既成事實。

美國海軍軍令部長吉爾迪上將(Mike Gilday)指出，目前還不清楚拜登政府會希望海軍為這樣的環境做些甚麼或買甚麼；但隨著《全球態勢評估》與《2022年國防戰略》公布，答案將在接下來幾個月揭曉。

在結束於羅德島州紐波特舉行的「國際海權座談會」的演講後，吉爾迪回應記者並指出，「防長奧斯汀的《國防戰略》將依據全球態勢的發展狀態與方向，給予我們更多的指導」。

※界定美軍角色並指導備戰

更具體的說，《國防戰略》應明確界定美軍在競爭階段的角色。此外，為因應與中國大陸潛在的危機，《國防戰略》也應指導美軍應備戰。事實上，這樣的指南涵蓋範圍不該只包含印太地區，而是跨區域與多領域。

他進一步說明，《國防戰略》應改善部隊部署的方式，以及如何運用軍隊。甚至，《國防戰略》應提供一份更完善的指導，能針對未來需求而引導美軍投資戰略的走向。

吉爾迪還提到，《國防戰略》還應協助海軍進一步完善戰略思想。例如，海軍在特定時間點應部署多少航艦打擊群，以及手頭應留多少預備部隊以因應應變事件。這些資訊將協助美軍擬定未來預算需求，以及需要投入多少資金在維修、訓練與作戰之上。

※更具體指出海軍如何支援戰場指揮官

相較之下，《全球態勢評估》則更為具體。舉例而言，隨著美軍撤出阿富汗，海軍艦隊自支援中東地面戰爭的任務中解放出來，《全球態勢評估》應指出海軍具體支援戰場指揮官的項目。

此外，過去20年來絕大多數時間，美海軍第5艦隊的轄區範圍始終維持1到2艘航艦的駐紮。然而，這樣的決策為海軍帶來沉重壓力，並導致近年來維修備料與隨時可動用航艦的短缺。就在阿富汗任務結束的同時，海軍維修能量也逐漸枯竭，不免讓人憂心接下來還有甚麼倒楣事會發生。

吉爾迪日前曾表示，在阿富汗撤軍後，聯合部隊必須擁有能在視距外打擊暴力極端組織的能力。《全球態勢評估》將依據如何執行此一戰術，指導海軍未來發展，而這將影響海軍兵力如何部署。

※3大扼制點海軍不能退出

吉爾迪也提到，海軍會持續在美國中央司令部的負責範圍內作戰；但海軍必須先釐清美國政府在全球各地做出的承諾，來決定其介入的範圍。但他強調大西洋區域的3大扼制點是美海軍絕對不能退出的地方，美軍的海上力量必須展示於此。雖然不必是航艦打擊群或兩棲待命支隊持續駐紮於此，但美軍不能夠自此重要戰區缺席。他也認為，海軍在太平洋與歐洲周遭地帶的展示也很重要，且需要平衡。

他總結海軍需要轉變思維，並為部署到競爭區域做好準備。「我認為美國不一定要挑釁，但卻需要身處現場。這也是為何戰備與訓練一直是我的首要任務─如果船艦你沒有維修，如果戰備不足，如果彈匣沒有裝滿彈藥，如果船上沒有適當的人，如果訓練不正確，如果庫存中備料零件不足，就無法隨時維持軍力展示」。

※海軍部長：依據國際法行使海上與空中通行

海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）也提到，「美國認為當真正受到威脅時，每個國家都有自衛權。每個國家也都有權建軍、演習與動用武裝部隊，以保護合法的國家安全利益。每個國家都有權促進本國人民的繁榮、機會與創新能力。每個國家也都有權在國際法的基礎上，於海上航道與天空航線中航行」。

話鋒一轉，他表示「但沒有一個國家是站在道德制高點，進而拒絕愛好和平的鄰國享有前述權利。任何國家都無權將長期存在的國際水域視為固有領土。任何國家都無權資助網路犯罪與竊盜。任何國家也都無權以魯莽的方式，騷擾、欺凌的行為來危害水手與飛行員。我們永遠向任何願意支持與捍衛國際法的國家伸出援手」。