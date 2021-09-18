富邦悍將投手林柏佑日前升上一軍，本周末終於有機會「回娘家」，在與前東家樂天桃猿3連戰首戰中繼出賽，場邊猿迷大喊「柏佑加油」讓他難掩心中感動，「畢竟這裡不管投得好不好、拿總冠軍，真的有太多喜怒哀樂、回憶，所以比完賽真的感觸很多。」

林柏佑中職生涯前8年都穿著桃猿球衣，去年季後雖然猿隊有意續簽，但他決定改披富邦球衣，昨天是他本季第3度面對老東家，但回到桃園主場卻是頭一遭。

回到既熟悉又陌生的桃園球場，進到球場前林柏佑就有種說不出來的奇怪感，「一開始是有點不習慣（在客場），但後來熱身完要上去時，聽到樂天的球迷幫我加油、鼓掌，『喊柏佑加油』，讓我更有感觸。」

林柏佑說：「畢竟從一開始打職業都在這裡，不管投得好不好、拿冠軍都在這裡，喜怒哀樂、回憶很多。」最讓他不習慣的是以前進球場是往左轉，現在則是往右轉，且管理還特別提醒「（客隊）車子不能停裡面，要停外面。」

昨天賽前林柏佑也有去跟前隊友們話家常，他笑說要前隊友們手下留情一下，「但這只是玩笑話，我會盡我最好的能力對決，他們也會認真打，互相尊重，也給球迷最好的表現。」

現在登板後林柏佑會蹲在投手丘上寫下「好」字，除了代表女兒、兒子外，也希望自己每一場比賽都能表現得很好，「很感謝現在還有機會能回到這裡比賽，自己也要把握住機會，努力表現才能待在一軍。」