盧廣仲出道13年首度脫下眼鏡、穿上緊身衣，以全新造型宣布即將推出新專輯《勵志論》，立刻引發爆炸性討論，不少網友感嘆「沒有眼鏡就不是盧廣仲了」，盧廣仲則出賣媽媽的看法，盧媽表示無論有沒有戴眼鏡，「在媽媽心中都是一樣的廣仲」，他幽默註解「面對生命之轉變是艱難亦是幸福的」。

盧廣仲近日釋出第二波宣傳照，公布專輯同名單曲〈勵志論〉，以「勵志」作為出發點，希望用新歌陪伴大家「很帥的摔倒再很酷的站起來」，呼應他多年來內心的聲音，雖然喜獲三金滿貫加持，難免還是會遇到各種挫折，但就算被打倒，還是要補血再站起來。

盧廣仲預告新專輯將讓粉絲耳朵「受驚」，他此次挑戰不同以往的曲風，包括電子、搖滾和R＆B，還廣邀日本、俄羅斯等音樂人跨海合作，其中「自娛自嘲勵志Disco舞曲」，唱出即便生活摔得狗吃屎，也要從衰運裡找到最帥的姿態再重新爬起來，盧廣仲表示：「希望能成為一首大家聽了會立刻想跟著點頭搖擺的歌曲。」

此外，盧廣仲在專輯封面設計中戴回招牌眼鏡，邀請來自不同角落的社會大眾參與拍攝，包含大學同學、刺青師傅、上班族、菜籃族及粉絲等，不同群體聚集在一起如同社會縮影，盧廣仲說：「不管勵不勵志，你永遠都是你生命的最佳主角。」