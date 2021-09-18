英國大規模研究發現，接種二劑疫苗後，體內抗體濃度會快速下降，施打AZ抗體濃下降速度更快於BNT。（摘自蘇一峰臉書）

對抗新冠肺炎，專家普遍認為要接種二劑疫苗才具有完整保護力。不過胸腔重症醫師蘇一峰指出，英國大規模研究發現，接種二劑疫苗後，體內抗體濃度會快速下降，施打AZ抗體濃下降速度更快於BNT。對此，專家們也紛紛呼籲未來需要施打加強針以增加抗體。

聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰於臉書分享一篇國外大規模研究，英國牛津大學研究團隊分析了18萬6527位公民施打疫苗前後，血液中的體內抗體濃度變化。研究發現，受試者接種完二劑疫苗後，抗體濃度會快速下降，下降越快就代表保護力少得越多，越難阻止感染。

研究顯示，受試者打完兩劑AZ疫苗與BNT疫苗後，抗體濃度都會下降，但AZ下降速度快於BNT。打完BNT的抗體濃度最高點為762，打完AZ的抗體濃度最高點則為312；AZ抗體的半衰期是82天，而BNT的抗體半衰期則是112天。推估有效保護力：AZ半年到一年，BNT大於一年。

不過，蘇一峰指出，若是在接種前就曾感染過的對象，體內抗體濃度就可以維持非常長的時間。研究估算出，打AZ疫苗後的250-300天，抗體濃度會降到無法感染保護力；而BNT疫苗在300-1000天，抗體濃度會降到無法感染保護力！

研究學者提到，雖然抗體濃度是保護力的指標，但並不是唯一的指標，免疫T細胞的濃度也是抵抗力的指標之一。牛津大學研究學者建議，無論是接種AZ或者BNT疫苗，未來可能都需要施打加強針增加體內抗體濃度。