市府工務處使用管理科長郭信村說明騎樓整平的必要性。（嘉義市政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義市中正路騎樓整平工程正式開工，施作總長度700公尺，預計年底完工。（嘉義市政府提供∕呂妍庭攝）

市府先前針對施工路段已舉辦2次說明會，讓居民反映實際意見。（嘉義市政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義市中正路騎樓整平工程正式開工，施作總長度700公尺，預計年底完工，目前同意改善住戶率已達8成，市府工務處使用管理科長郭信村說，騎樓整平工程因經費不算多，加上要取得同意書，包商承攬意願不高，工程招標3次才順利發包出去，也是繼中山路後，時隔2年多再推整平計畫。

110年嘉義市騎樓整平工程17日開工破土，施工路段為中正路，仁愛路至國華街段，總長度約700公尺，郭信村指出，騎樓為私有財產、公共使用，施作騎樓整平必須取得土地使用同意書，因此如何與民眾溝通、取得雙向共識，是騎樓整平工程的一大要點。

郭信村說，騎樓整平由內政部營建署以及市府編列配合款支應經費，住戶無須負擔任何費用，施作主要以高低差順平為主，鋪面改善為輔，完工後鋪面保固3年，期滿後由民眾自行維護。

市府先前針對施工路段已舉辦2次說明會，讓居民反映實際意見。監造廠商唯聚工程顧問有限公司經理蕭佳貞提到，與民眾溝通時，會讓住戶實際了解到騎樓有改善的必要性，另一方面也會讓民眾理解，若在騎樓停放汽車、增建、私自墊高或設置障礙物等都是違法行為，溝通後住戶多半能理解並支持。