屏東一名曾姓遊覽車駕駛去年7月行駛於國道三號隧道中，因閃燈示意前車讓道而遭到檢舉，慘吃4000元罰單。曾男不服上訴，屏東地院法官勘驗影像後，認定曾男違規屬實，駁回上訴。可再上訴。

檢舉人控訴，曾男2020年7月間駕駛遊覽車行經國道三號蘭潭隧道時，惡意拉車車距，並且持續按壓喇叭、閃大燈逼車，讓行駛在前方的他感到巨大的恐懼與壓力，且身處隧道中並無法讓道。

曾男辯稱，當時行駛在前方的自小客車車速低於速限80公里，已違反速限，他是基於好意才閃燈提醒，絕對沒有惡意逼車讓道的意思。

屏東地院法官勘驗影像，發現並無法證明前方自小客車有違反國道限速，而曾男的大燈閃爍頻率高，超過提醒的程度，已造成前方自小客車有壓迫感受，判定警方依違反《道路交通管理處罰條例》以連續密集變換燈光迫使前車讓道為由開罰4000元並無誤，駁回曾男上訴。可再上訴。

道路交通管理處罰條例第33條第1項第14款明訂，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，若連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。