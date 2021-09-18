中秋連假首日，各地爆車潮，而台1線佳冬段下午3點22分傳出酒駕車禍，潘姓小貨車司機行經佳冬鄉台1線北向427.6公里處時，疑因超車不慎擦撞自小客車後，再撞擊電線桿，2駕駛都受傷，但意識清醒，而潘姓司機酒測值超過標準，警方將依規定偵辦處理。

中秋連假首日台1線佳冬段傳車禍，小貨車司機酒駕撞毀電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方強調，中秋節連假期間，勿酒後開車，警方將加強酒駕取締交通大執法，以維用路人安全。

中秋連假首日台1線佳冬段傳車禍，小貨車司機酒駕撞毀電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

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