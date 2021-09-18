中秋連假爆車潮 台1線佳冬段小貨車司機酒駕撞毀電線桿 19:142021/09/18 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假首日台1線佳冬段傳車禍，小貨車司機酒駕撞毀電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假首日，各地爆車潮，而台1線佳冬段下午3點22分傳出酒駕車禍，潘姓小貨車司機行經佳冬鄉台1線北向427.6公里處時，疑因超車不慎擦撞自小客車後，再撞擊電線桿，2駕駛都受傷，但意識清醒，而潘姓司機酒測值超過標準，警方將依規定偵辦處理。 中秋連假首日台1線佳冬段傳車禍，小貨車司機酒駕撞毀電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） 警方強調，中秋節連假期間，勿酒後開車，警方將加強酒駕取締交通大執法，以維用路人安全。 中秋連假首日台1線佳冬段傳車禍，小貨車司機酒駕撞毀電線桿。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 中秋連假前一夜煙火連發 南市環保局祭出2罰單 中秋連假首日上午國五雪隧南下路況良好 午後恐湧現車潮 #台1線 #中秋連假 #佳冬 #小貨車司機 #酒駕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車流比端午節增約1倍 中秋連假首日十分瀑布、烏來風景區湧人潮 15:442021/09/18 生活 中秋節連假首日報復性出遊 半天逾萬車輛湧入花蓮 13:452021/09/18 生活 東琉線碼頭湧現「臨時加碼」人潮 中秋連假首日估萬人湧進小琉球 12:532021/09/18 生活 中秋連假首日 台南後壁菁寮老街搭《俗女》旋風人潮湧現 13:312021/09/18 生活 秋節聚餐酒駕恐增加 內湖警加強取締 14:382021/09/18 寶島 中秋連假 國道6大路段易塞車 國道1號彰化南下路段 昨晚已湧現車潮 04:102021/09/18 焦點要聞 中秋連假首日國道午後再現車流 省道往景區路段易塞 11:352021/09/18 生活 半夜車聚競速 飆撞4車2死3傷 04:102021/09/18 社會新聞 中秋連假首日南下墾丁爆車潮 單日車流量上看6萬輛次 10:582021/09/18 生活 中秋連假遇百貨周年慶 商場人潮湧現 17:142021/09/18 生活 中秋連假報復性出遊返鄉 國道1號彰化段塞到紫爆 11:572021/09/18 生活 社會熱門新聞 每月僅6千元家用 妻撈出10萬開房明細 驚知尪在外「玩很大」 - 社會 中秋出憾事！嘉義東石3歲男童遭撞 頭部被輾變形當場死亡 - 社會 中秋連假爆車潮 台1線佳冬段小貨車司機酒駕撞毀電線桿 - 社會 恐佈! 11男同志雜交毒趴 被逮才知大家都是愛滋男 - 社會 彰化淪為廢土天堂 分局長不忍了親自帶隊強力掃蕩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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