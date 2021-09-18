國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》。

在針鋒相對階段，朱立倫指出，張教授對於兩岸議題研究幾十年，主張兩岸統一過程當中，包括2004年「一中同表」，也提過「一個中國兩個治權（一中兩治）」、一中兩憲、一中三憲，最後「兩岸統合」。朱立倫問，如果提名的縣市長候選人跟張亞中想法不同的話，是要換候選人？還是要改變黨主席的主張？

張亞中繼續批評朱立倫對九二共識不了解，九二共識只能解決事務性問題，不能解決兩岸敵對狀態，而「不能解決兩岸敵對狀態」恰恰是民進黨所需要的。張亞中說，「我們有三個選擇」，一個選擇「鬥」，這是民進黨現在做法。一個選擇「拖」，這是目前朱立倫主張的，還有一個就是他主張的兩岸要「和」，要「和」就要坐下來談。張亞中並認為朱立倫根本不清楚「一中同表」， 「一中同表」就是兩岸把「一中」相對的歧異，找到一個大家相互接受妥協的方案，才可以讓兩岸走向和平。

對於「一中三憲兩岸統和」，張亞中續批朱「你又了解多少？」這中間有多少牽涉國際法、國際政治、歐盟經驗，包括中華文化、解決國際空間的問題，「你知道這是多麼用心良苦的事情嗎？」

張亞中強調，他當選黨主席以後，去北京簽完「和平備忘錄」，由全體黨員公投，擔心什麼？如果過不了，所有黨員就可以否定。

張亞中進一步補充，黨主席總要負責任去做，「我會跟所有黨員溝通，我相信以我的知識、能力，我相信我的黨員會聽懂我講什麼。」