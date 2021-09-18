雲林縣良品文旦、網紅飲品店偕台灣原創IP，聯名開發限定飲品。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府農業處為銷售大斗六地區文旦及推廣品牌出奇招，結合知名網紅飲品店「舒油頭」，於中秋檔期偕同台灣原創IP「熊寶Buddy」，18日在台北「舒油頭」飲品店同步推出雲林良品文旦限定飲品，粉紅裝飾加上斗六文旦的特殊口感，掀起1股雲林文旦熱。

雲林縣政府農業處處長吳芳銘表示，號稱茶飲加盟界的「粉紅星巴克」舒油頭飲品店，目前全台超過10間連鎖店，都是網紅人氣打卡點，中秋期間推出雲林良品文旦限定飲品，飲品店將採購雲林文旦超過1萬斤，幫助農民銷售文旦。

吳芳銘說明，雲林良品與舒油頭茶飲店聯名商品活動，已於本月13日開賣，季節限定賣到中秋節，18日在台北市西門昆明店、南昌、延3店，以及新北蘆洲店陸續展開推廣活動。

雲林縣長張麗善指出，斗六全年少雨，又有濁水溪沖積土壤所帶來的豐厚養分，孕育出雲林斗六文旦的獨特風味，果肉綿綿甘甜，拿來做為飲品，不僅能增添口感，更能為飲品帶來特殊文旦風味。

張麗善說，文旦為中秋節應景水果，雲林良品透過跟網紅飲品店以及卡通IP人物的聯名，用年輕人最喜歡的手搖飲品來推廣文旦，開拓文旦多元利用的市場，並吸引青年族群消費，有一舉多得的好處。