「護國神山」台積電受惠疫情需求激增，營收頻繳亮眼佳績，其薪酬之高，也讓許多大學新鮮人趨之若鶩，1名就讀台灣大學的網友分享一篇勸世文，他在台積電工作5年，年薪高達250萬，但在辭職後，目前工作年薪僅100多萬，讓他大感後悔，呼籲後進者「只要能進去台積電，拜託待好待滿」。

1名台大網友在《Dcard》發文，他從退伍後就進入台積電當設備，工作5年，年薪從150萬升到250萬，職等也從31爬到32，上個月突然向主管提出辭呈，近期找到新工作，年薪只有110萬至130萬，讓他後悔不已。

因此原PO藉這沉痛經驗呼籲，「只要能進去台積電，拜託在裡面待好待滿，你嫌棄的工作是別人夢寐以求的榮譽」。

貼文一出後，底下留言反映熱烈，「只知道那是用是時間換來的」、「你現在嫌棄的可能也是某部分人追求的」、「錢才是最重要的」、「只能說貧窮又再度限制我的想像」、「想進去燒肝，都沒機會」、「我認識很多做設備的都是農到一定的錢就離職去考國考了」。

也有網友提醒，想一下自己是要當賺錢機器還享受生活，每天工時多4小時，加上假日還要待命，或許換取年薪多100萬很划算，但小孩剛出生誰帶？父母年紀大誰照顧？不如趁有體力時多遊歷，否則等到年老身體一堆慢性病，要享受就來不及了。