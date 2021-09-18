高雄巿華藝附小中年級學生領略蘇東坡的字體之美，製作中秋詩詞的書籤。（校方提供）

高雄巿華藝附小高年級學生演繹蘇東坡與嫦娥相約到月亮上面，與玉兔一同搗藥的有趣情景。（校方提供）

講到中秋節，許多人不約而同地都會想到月亮、月餅、柚子、烤肉等，高雄巿華藝附小師生們則是以蘇東坡為師，以「中秋遇見蘇東坡」為創意主題，譜出一段中秋學習之旅。

華藝附小以12年國教的人文素養導向為發展目標，低年級學生選擇以飲食教育做連結，從蘇東坡為何拿手菜是「東坡肉」，而不是「東坡魚」？ 發展出飲食文化課程，並引導學生重視飲食習慣與均衡的重要性；在學生作品中，宋仁喆同學更展現他的中秋烤肉拼貼繪盤，讓人看了食指大動。

中年級學生選擇書法課程作為連結，蘇東坡的文章大都是以自己的生活背景、人生際遇為題，書法造詣更被尊稱「宋四家」之一，老師陳偉從「但願人長久」的歌詞中介紹蘇東坡的「水調歌頭」詩詞與明月的關係，讓學生動手領略學習蘇東坡的字體之美，並製作中秋詩詞的書籤。

高年級學生選擇由蘇東坡「水調歌頭」所改寫的「但願人長久」為音樂背景，在戲劇老師吳純瑜、舞蹈老師吳玉鈴指導下，將時空從宋朝的山東省密州拉到月球的廣寒宮，演繹蘇東坡與嫦娥相約一起到月亮上面，與玉兔一同搗藥的有趣情景，並以「但願人長久，千里共嬋娟」祝福全校師生中秋節快樂。