中央核撥4種疫苗逾24萬劑已依序排定施打，但中秋連假將先休兵3天，王惠美也提醒，10月1流感開打，和預防新冠肺炎疫苗接種至少要間隔7天以上。

王惠美表示，目前有4種疫苗開始施打，逾24萬劑，會依序進行施打，請鄉親依接獲的通知或是預約的時間及地點前往接種，各種疫苗施打流程分別是9月15至18日是由村里長通知65歲以上的AZ第二劑，中秋節3天讓醫護人員稍為休息並與家人團圓。

中秋連假之後，9月22至23日為65歲以下在平台預約AZ第一劑者接種，9月24至25日也是由村里長通知65歲以上的AZ第二劑，9月30日及10月2日接種高端第二劑。另外，流感則從10月1日起開打，預約平台預約BNT的接種日期則為9月27至29日，75歲以上長者莫德納第二劑是在9月24、25日接種，9月23日至10月8日則是高中職及國中的校園BNT接種時程。

王惠美表示，75歲以上長者、65歲以上原住民的莫德納第二劑接種，2萬5000劑昨天到貨，都已造冊，不用上網預約，村里長會在中秋過後9月22日起發送通知單，通知長者的接種時間及地點，並在9月24日至25日接種，家人也可上彰化縣疫苗平台查詢。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，因應中秋連假南北往來人流，擴大家用快篩衛教諮詢服務，曾去過高險區等，出現任何不適症狀，自覺需要篩檢者，都納入各類免費服務對象，至多以每 7日提供一次免費試劑為限、需自付開立證明等行政費用 100元、請務必攜帶健保卡、接受服務者，請到彰化縣15站家用快篩衛教諮詢站。