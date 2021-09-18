中天新聞舉辦《國民黨主席大擂台-有膽來辯》的黨魁候選人辯論，國民黨青年團前總團長呂謦煒表示，這場辯論最吸睛之處是朱立倫、張亞中捉對廝殺，江啟臣表現自身政績、卓伯源強調專職黨主席等政見，兩人並無太大亮點。可惜的是，4人雖各具特色，但表現都不算理想，身為藍營青年，期待4人除了談理念、政見，也希望他們把握最後一周更清晰說明如何執行。

呂謦煒認為，由於是黨內選舉，4人立場難免同步朝深藍開展。比如原本質疑「九二共識」的，如今轉而強調其重要性；原本對改黨名持開放態度的，現在也要捍衛金字招牌。然而4人在這場辯論的表現仍略有差異。

呂謦煒。（摘自呂謦煒臉書）

他說，江啟臣具現任優勢，辯論時針對青年參政、黨務改革層面，提出具體且有操作性的論點，同時展現17個月的政績，但也是4人中看稿次數最多的。在朱張纏鬥之際，江雖借力使力，呼籲黨員若不滿意二人就可支持他，展現高度，但難免有被邊緣化危機。

呂謦煒說，朱立倫的參選聲勢是領先者，但辯論表現卻像落後者，不僅率先撇清張亞中被送考紀會爭議，更停質疑張亞中極統立場，想要激起國民黨內的「亡黨感」，顯然想將朱江之爭轉為朱張之爭，營造棄保。但朱對自身的立場、對手提問，多數未明確回答，反倒聚焦指控張亞中，是一大缺憾。

他說，張亞中似乎受民調傳聞影響，將攻擊鎖定朱立倫，兩人互扣帽子，甚至有些動氣。其實張亞中研究兩岸政策十餘年，對「九二共識」內涵的說明較另3人明確，兩岸事務也有獨到見解。但整場辯論完全聚焦兩岸政策，對如何在黨內調和鼎鼐？如何促進青年參與？如何改革黨組織等，幾乎全無著墨，較為可惜。此外，政黨的首要在取得政權，才能推行自身政策，張應說明黨務改革的操作面，及如何讓論述獲多數選民支持？

他說，卓伯源是表現最溫和的，不僅沒動氣，還可游刃有餘也提問回答，強調專職黨主席等政見，但也是4人中存在感最低者，甚至提到前主席吳敦義對「九二共識」的詮釋，讓人不知今夕是何夕。