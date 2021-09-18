樂天桃猿與富邦悍將3連戰第2戰上演土投先發戲碼，猿隊先發投手陳冠宇在第5局挨申皓瑋2分炮狙擊，連4場先發出賽都挨轟，最終留下5.2局失2分成績，退場時球隊以1比3落後，不過6局下靠著邱丹安打扳平戰局，也讓他躲過敗投。

陳冠宇前4局僅富邦被敲2支安打，投出5次三振、無失分，但第5局碰上亂流，先被首棒打者高孝儀敲安，申皓瑋再轟出左外野2分炮，連續4場先發都挨轟，也是他被敲出的第6發全壘打。

6局上陳冠宇又因3支安打失掉1分，球隊緊急換上曾仁和踩住煞車，最終陳冠宇留下93球投5.2局，投出5次三振、被敲7支安打，失3分皆為自責分，退場時球隊以1比2落後，他是敗投候選人。

而富邦先發投手陳鴻文用90球投完5局後退場，他飆出7次三振，僅被敲4支安打、失1分，帶著勝投候選人身分退場，富邦第2任投手換上藍愷青，但他在2出局二、三壘有人時，被邱丹敲出左外野安打，一棒追成3比3平手。