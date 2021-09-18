台中市漢翔航空工業一名47歲的外包林姓工人，18日在廠內拉電線時不小心觸電，一時失去生命跡象，經緊急送醫搶救已恢復呼吸及心跳，目前住院治療中。

中市勞檢處長邱怡川說，經調查林姓工人被機台電壓約220伏特的電線觸電，包商及漢翔都有疏失，將各開罰3萬至30萬元。

警方調查，這起意外事故發生在18日上午10點24分，中市消防局獲報在漢翔路的漢翔公司廠房內發生工人觸電意外，立即派遣西屯分隊救護車到場，發現林姓男子已沒有生命跡象，經現場人員施以CPR，火速就近送往澄清醫院中港院區搶救。

漢翔公司表示，該公司18日請廠商施作電線工程，全程公司人員皆有陪同並說明施工細節，林男疑似架設電線時不小心觸電。中港澄清醫院說，林姓患者到院時無呼吸、心跳，急診室醫師發現他雙手都有疑似觸電時造成的傷口，經院方急救後患者雖已恢復呼吸心跳，尚未恢復意識，目前住院治療中。

勞工局表示，該名勞工作業過程中，身體直接接觸電線線排（電壓約220伏特），遭電擊後無呼吸心跳，經送澄清醫院急救後恢復意識，目前住院治療。該局已啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜並持續關懷。

邱怡川強調，針對許昌裕國際工程實業有限公司承攬漢翔航空工業公司新設機台線路拉線作業，該線路未裝置絕緣用防護裝備或未使該名勞工戴用絕緣用防護具，勞檢處先予以停工，將依違反職業安全衛生法，對包商及漢翔公司各處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。