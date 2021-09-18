中秋連假首日憾事，嘉義縣東石鄉傳出一名3歲小男童遭休旅車撞擊意外，小男童疑似被車輪輾過導致頭部變形，當場失去呼吸心跳，到院因明顯死亡未急救，目前警方還在釐清事故原因中。

嘉義縣消防局下午5點34分接獲民眾報案，指東石鄉塭港村塭港24-58號前發生車禍，到場發現傷者是一名3歲男童，確認為休旅車與行人發生事故，緊急將人送往嘉義長庚醫院，不過因小男童傷勢嚴重，且明顯死亡，院方與家屬溝通救後未急救，遺體已送至往生室安放。