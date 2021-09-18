中秋出憾事！嘉義東石3歲男童遭撞 頭部被輾變形當場死亡 19:462021/09/18 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義東石3歲男童遭撞 頭部被車輪輾過變形 當場死亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假首日憾事，嘉義縣東石鄉傳出一名3歲小男童遭休旅車撞擊意外，小男童疑似被車輪輾過導致頭部變形，當場失去呼吸心跳，到院因明顯死亡未急救，目前警方還在釐清事故原因中。 嘉義縣消防局下午5點34分接獲民眾報案，指東石鄉塭港村塭港24-58號前發生車禍，到場發現傷者是一名3歲男童，確認為休旅車與行人發生事故，緊急將人送往嘉義長庚醫院，不過因小男童傷勢嚴重，且明顯死亡，院方與家屬溝通救後未急救，遺體已送至往生室安放。 自民黨總裁選舉開跑 4人角逐 老婦將700萬裝垃圾袋藏床底 兒意外過世準媳婦帶友偷光 #男童 #嘉義 #頭部 #車輪 #東石 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 少女與2男網友灌完1箱啤酒 她醒後內衣褲不見了 09:052021/09/18 社會 台66競速失控釀2死3傷慘劇 2駕駛遭聲押 03:302021/09/18 社會 18歲屁孩扮法院公證官 騙婦「監管」200萬當街遭逮 14:162021/09/18 社會 小蜜桃姐姐挺兒女童真創作 9歲兒作詞「賺一點生活費」 13:182021/09/18 娛樂 存款1000萬 他40歲想退休 網點關鍵3條件 09:532021/09/18 生活 台南霹靂警員酒駕拒測 記大過調職2長官連坐 04:102021/09/18 地方新聞 母親爽開趴 獨留9歲兒車上慘遭咬死 身上傷口多達54處 10:462021/09/18 國際 大媽酒駕遭逮硬簽「蔡英文」嗆警：我是本人 下場噴12萬 10:362021/09/18 社會 13歲少女與3男狂戰7回合 媽靠1瓶礦泉水鷹眼揪出淫狼 08:002021/09/18 社會 桃園台66線競飆失控釀2死3傷 2駕駛遭羈押禁見 13:302021/09/18 社會 毒蟲疑當抓耙仔慘遭同夥虐死 嫌躲旅館和女友溫存遭逮畫面曝光 12:442021/09/18 社會 社會熱門新聞 每月僅6千元家用 妻撈出10萬開房明細 驚知尪在外「玩很大」 - 社會 中秋出憾事！嘉義東石3歲男童遭撞 頭部被輾變形當場死亡 - 社會 中秋連假爆車潮 台1線佳冬段小貨車司機酒駕撞毀電線桿 - 社會 恐佈! 11男同志雜交毒趴 被逮才知大家都是愛滋男 - 社會 彰化淪為廢土天堂 分局長不忍了親自帶隊強力掃蕩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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