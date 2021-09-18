前往日本千葉參加第21屆亞洲男排錦標賽的中華隊，18日在4強準決賽遭遇地主日本，最後以16比25、25比22、21比25、20比25吞敗，無緣闖進今年亞錦賽冠軍賽，19日下午2點將跟中國大陸對決，除爭取銅牌，也追求隊史最佳成績。

大陸18日以22比25、25比17、22比25、17比25輸給上屆冠軍伊朗，也讓今年亞錦賽季軍戰變成兩岸大戰，中華隊過往在亞錦賽最佳成績，是在1983年東京亞錦賽、1997年杜哈亞錦賽的第4名，只要明天能在季軍賽獲勝，就可創下隊史最佳。