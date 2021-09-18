中天新聞舉辦《國民黨主席大擂台-有膽來辯》的黨魁候選人辯論，前台南縣長蘇煥智看完整場辯論後受訪，不斷大笑，他說，朱立倫很危險，沒有那麼穩，張亞中因為論述包裝很「新鮮」不是沒機會；至於江啟臣與卓伯源就被邊緣化了。

蘇煥智看完辯論後受訪，笑聲不斷，他指出，江啟臣跟朱立倫在兩岸論述上，是比較傳統國民黨的論述，但這個瓶頸在於，大陸不承認你「各表」，對外也只能說原則，中共加強統一路線也沒有改變，所以朱江兩人講的論述，未超過馬英九的範疇，且當時馬時代也沒有解決兩岸傳統的問題，所以老調重彈，大家不會覺得對未來兩岸關係有所突破。

他說，張亞中是包裝策略比較成功，其實就是用和平包裝統一，只是用比較新的說法，所以多人會覺得新鮮，對傳統深藍族群會有新鮮感，也可能吸引部分中間藍。

他認為，雖然很多人認為，張亞中若選上，國民黨就會往急統方向，但他覺得很難這麼快下結論，國民黨統一的論述也是講很久了。

他說，整體來說，照道理朱立倫表現好應該是理所當然，但現在看起來怎麼被打成這樣子，張亞中這次就是新鮮，滿足一些想要強力監督民進黨的深藍族群，讓這些人產生某種期待感。朱立倫就是四平八穩，但是台灣現在情況，天天被共機圍繞，從這個格局來看，中國共產黨跟中國國民黨，至今給人感覺還是「老大跟小弟」，若以這樣選舉及大家辯論氛圍，已經形成張、朱對打，其他人自然邊緣化。

提到江啟臣，他說，江本來就不是戰鬥力很強的人，這是深藍族群很鬱卒的地方，「若他要是很強，今天黨主席這個位子，誰也搶不走」。

他表示，張亞中把統一包裝成和平、公投，讓人以為他講出一套新的方法。以目前國民黨黨員結構，深藍投票率相對高，但因為以前那套論述讓國民黨支持者覺得很悶，因此張亞中的新鮮，恐怕連中間藍也會被吸過去。

他認為，朱立倫很危險，沒有那麼穩，張亞中不是沒機會，原本情勢就對江啟臣很不利，現在張亞中竄起，對江更不利，現在朱、張捉對廝殺，這樣的辯論格式也經明顯把江、卓那組邊緣化。