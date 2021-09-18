五倍券即將上路，各大銀行紛紛祭出數位綁定優惠，引起熱烈討論，理財達人寶可孟就列出5點注意事項提醒民眾，數位綁定時別踩雷，以免最後與優惠擦身而過。

首先，寶可孟建議，下好離手不能一換再換，「這一次有特別規定一人只能綁定一種優惠，請特別做功課後再進行綁定。甚至銀行的活動都有限量，如果沒有把握能夠搶得到，奉勸你還是放棄比較快，不然可能一毛好康都拿不到。」

第二點，寶可孟提醒民眾，抽獎活動的中獎率很低，不如選擇較實際的現金回饋優惠，「請跳過抽獎活動，你100%不會中的啦！現實總是殘酷的，銀行用少少的行銷預算來「膨風」自己的回饋很好很多，可惜都是「看得到吃不到」，你真的覺得自己會是「萬中選一」的那個人嗎？別傻了！說不定人家早就內定好，真的好康也輪不到外人拿。」

第三，寶可孟認為，紅利點數或現金折價券等，都是非常難以衡量價值的東西，如果不想多花錢，不如不要碰，「不要選點數、不要拿優惠折價券，有一些業者送的東西很糟，那我勸你遠離這些業者的行銷手法，明哲保身。」

第四，寶可孟指出，需要注意五倍券的使用方式，拿出繳卡費、儲值等都是不合格的，「拿振興5000元去存起來 (存銀行 / 儲值)，基本上就不符合美意，故不合格，也請不要拿出家樂福錢包儲值，或是在Pchome上買儲值金、momo上買紅利金，都是不合格的喔。」

最後，寶可孟強調家戶綁定其實沒有比較好，分開綁定有時優惠更多，「經過觀察，推行家戶綁定就是讓你方便用小孩子 / 老人的五倍券而已，而銀行並不會針對這個有所加碼，像玉山銀行的優惠精算過後也不過一人800，那你還不如直接綁台灣Pay拿800，更簡單無腦，不是嗎？」