女星劉雨柔以模特兒身份出道，身高175公分又有前凸後翹的魔鬼身材，轉型成藝人也活躍於戲劇和綜藝，直到2018年婚後才減少出現在螢光幕上；升格人妻的劉雨柔不時會在社群分享美照，最近她換上10年前比基尼在社區泳池玩水，上身隨時快掉下來讓粉絲看了臉紅心跳。

劉雨柔和格鬥選手黃育仁結婚後，原本就很標準的模特兒身材，也因為迷上格鬥和健身，變得更完美，四肢纖細又看得出肌肉線條；昨（17）日她終於逮到機會在社區泳池玩水，雀躍地換上一套性感比基尼，興奮表示「我家的泳池解鎖成功」。

劉雨柔穿10年前買的泳衣，好身材一覽無遺。(圖/ 摘自劉雨柔臉書)

而劉雨柔還驕傲地說，「這泳衣是我10年前買的，我覺得可以，非常完美的塞回去了」；畫面中她把頭髮紮成一個小包頭，身上兩截式性感比基尼，上身平口設計意外擠出事業線和北半球，下半身三角設計也讓她的雙腿顯得更長，無論是正面還是背面都超級性感。

許多網友看到劉雨柔連在社區泳池都辣成這樣，看了口水直流地說，「胸型好漂亮」、「明明就是塞不太下，因為長輩又長大了」、「哇塞，我看到都害羞了」、「好怕妳的上衣掉下來」、「美女太超過了，太犯規了」、「快罩不住的感覺啊；也有人忍不住說，「上衣也太小塊了」，本人跳出來開玩笑回覆，「眼罩其實」。