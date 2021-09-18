湖人在今年夏天引進了不少大牌球星，例如韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)、郎度(Rajon Rondo)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)等人，他們將與詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新陣容。

Why do so many ball players work on stuff they are never going to use in the game?? Seriously question. Annoys me a tad. 🤔 — LeBron James (@KingJames) September 18 2021

而這些球星在夏天也頻頻向外界展示他們的訓練狀況，例如韋斯布魯克和詹姆斯就常發出合練的照片，霍華更在影片中大秀翻身跳投、三分線的訓練成果，不過霍華的訓練就常引來熱議，畢竟在場上他很少展現這些技能。

今天早上詹姆斯就發了一篇文章，內容引人遐想，他說：「為什麼這麼多的球員要去練習他們比賽中永遠用不到的東西呢？這是一個很嚴肅的問題，讓我有些困擾。」當然他並沒有指名道姓說是誰，但確實會讓人聯想到霍華，另外就是在夏天也開始練習投籃的班西蒙斯(Ben Simmons)。

而話才剛說完，知名美媒《Bleacher Report》就放出了一張班西蒙斯的投籃分佈圖來調侃，似乎就在回應詹姆斯的問題，甚至挖了一個大洞，恐讓大家認為這個問題是在嘲諷班西蒙斯，可說是越描越黑，當然這可能性是有的，畢竟早期不少人把班西蒙斯當作未來的詹姆斯。

班西蒙斯剛進聯盟時最大優勢就是切入，加上有一手不錯的傳球能力，配上能打一、三號位置身材，成為萬眾矚目的焦點，他跟初期的詹姆斯有點像，進攻都是以切入為主，不過詹姆斯漸漸強化自己的投籃，甚至磨練出低位單打技能，而班西蒙斯仍在原地踏步，兩人之間也越來越少人拿來比較。