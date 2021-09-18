美國和英國已宣布，將向澳洲提供機敏技術，協助其獲得核子動力攻擊潛艦，但這也讓澳洲原定向法國採購的12艘柴電動力潛艦遭到「棄單」。且外媒透露，法國自始至終都被蒙在鼓裡，直到正式宣布前不久才收到通知，讓其感到「被羞辱」。

《印度快報》（Indian Express）報導，法國視美國、英國和澳洲為重要盟友，在這項重要決策中卻完全未參與討論，始終被蒙在鼓裡，讓其感到「被羞辱」；該報引述《紐約時報》（New York Times）指出，拜登政府因為認為法國「肯定會不高興」，因此才沒有事先進行通知。

《印度快報》表示，由於失去澳洲潛艦訂單將讓法國國防工業蒙受巨大潛在損失，該國肯定不會坐以待斃；《紐約時報》也認為，各方針對合約的激烈法律衝突似乎已無法避免。另外，在對美國失望之下，法國也可能進一步推動歐洲各國獨立發展國防能力、降低對美國依賴的「戰略自主」政策。

不過澳洲的「棄單」行為並非無跡可尋，多年來曾數度傳出該國對法國海軍集團（Naval Group）十分不滿。如「澳洲廣播公司」（ABC）5月便報導，澳洲對新潛艦計畫的不滿日漸增加，因為整體速度太慢，2016年得標至今仍未開工建造，導致澳洲現役的柯林斯級即使接受延壽升級，也可能在新潛艦服役前失去戰力；另外，費用大幅上漲也是一大關鍵，因為相關計畫所需費用已從原本的500億澳幣（約新台幣1兆元），飆升至接近900億澳幣（約新台幣1.82兆元）。