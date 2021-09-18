高端疫苗上路後爭議不斷，截至目前為止施打後死亡案例已達13起，有學者分析數據，發現施打高端死亡率，9月比起8月竟然高出10倍，認為疫苗有問題，應立即停打檢驗，對此指揮中心指揮官陳時中也回應，表示要有時序，統計才有意義。

國防醫學院退休教授何邦立投書《蘋果新聞網》，指出至9月13日止，接種高端人數為71萬8191人，其中8月份有64萬8968人，6人施打後產生不良反應並死亡；9月僅6萬9223人接種，卻一樣也是6人死亡(最新為7例)，致死率比上個月暴增10倍，質疑品管大有問題，應立即停打檢驗疫苗。

疫情記者會上，陳時中被記者問到時，表示必須有個時序，統計才有意義；發言人莊人祥則指出，這些案例都是在8月23至29日接種的，只是死亡通報時間不同，才會讓人誤以為是在9月接種後死亡。

莊人祥強調，目前配發全台各縣市的高端疫苗共有83萬劑、11批號，死亡個案並無集中在特地批號，目前並未有相關跡象顯示某批號疫苗有問題。