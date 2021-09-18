對於行政院長蘇貞昌日前在臉書PO出莫德納疫苗從美國出發的影片，民進黨台北市議員王世堅直言，蘇貞昌是「做沒一湯匙，講到整畚箕」，同時他也認為，蘇貞昌想藉此邀功也就算了，但不應該說大家輪到就快去打，因為這聽起來像是在教訓人民，且也會惹怒人民。

王世堅17日在政論節目《庶民大頭家》中表示，蘇貞昌的個性和蔡英文截然不同，蔡英文是很低調，「蘇貞昌我簡單講，做沒一湯匙，講的整畚箕」，不過他這次出來發表莫德納要到了，且值得慶幸的是，沒有看到他那根撞球桿，還好他是出來說一說，那就算了。

王世堅認為，蘇貞昌以行政院長之姿，所有政府做的，有功勞的事情，當然第一時間由他承受，但我們也要提醒他，行政部門的一些錯誤判斷，也應該要一肩扛下，這是對等的，你得到了光榮、人民的感謝，和你應當承擔的責任，應該被究責的部分，應該要等量齊觀。

王世堅指出，蘇貞昌宣布莫德納來，並以此邀功就算了，但對於蘇揆說「大家輪到就快打」，他則認為這句話不要講，會惹怒人民，並指台灣人民到現在為止，有哪一點沒做好？戴口罩、勤洗手、保持社交距離，台灣人的公民道德和水準這麼優質，所以疫情才能防守的這麼好，人民渴望施打疫苗，且確實是來什麼就打什麼，很有秩序的在第一時間就去接種疫苗，所以不用教訓人民，不用你提醒。

王世堅直言，這樣講好像在教訓人民一樣；好像在說先前疫苗很，都是人民慢半拍，有這情況嗎？很多打了第1劑AZ和莫德納的長者都在等候第2劑，民眾也是默默承受，沒講什麼，比較晚到也沒關係，遲到、晚到總比沒到好，疫苗來了人民知道怎麼去接種，不需要以院長之尊出來提醒。