2021「全國古蹟日-雲林祕寶」系列活動開幕記者會,18日於雲林縣西螺鎮崇遠堂舉辦,在文化馬賽克的多元拼貼中完成雲林的文化祕寶地圖,由專家帶領民眾進入再造歷史現場,探索各鄉鎮珍貴的文化資產寶藏,認識大家所不知道的雲林。

雲林縣長張麗善表示,每年9月的第3個周末是全國古蹟日,雲林有非常棒的文化歷史與自然資源,祕寶可謂深藏不露,今年以「雲林祕寶」為主題響應全國古蹟日,希望多元文化群體都能一同參與。

張麗善介紹,活動自本月18日起至10月3日,計推出42場導覽行程、活化講座及體驗活動,歡迎大家共襄盛舉,體驗雲林深厚的文化根基,以及縣府善用資源保存歷史文化資產,持續支持活化縣內文化資產的努力,讓「舊是潮」的古蹟保存運動融入日常。

縣文化觀光處處長陳璧君說,「雲林舊是潮」Old is the New New。舊建築就像是老朋友,讓人回歸最純粹的自己。雲林縣有116處的有形文化資產,就像是1座大寶庫,縣府因此訂定「活化歷史空間,營造雲林文化資產新氣象」、「再造歷史現場,形塑在地文化品牌」主軸,以符合SDGs的永續發展目標。

陳璧君指出,今年縣府配合文化部以尊重多元文化的「文化馬賽克」為主題精神,正式啟動2021「全國古蹟日-雲林祕寶」系列活動,透過42場的導覽行程、活化講座及體驗活動,帶領民眾了解古蹟保存的基本概念,迅速拉近民眾與歷史建築的距離。

文觀處更特別安排廖元子公育英會董事長廖介源,以及國寶彩繪大師洪平順,帶領大家一起探索詔安客西螺張廖家廟崇遠堂的文化歷史、建築、彩繪修復等歷程,為雲林全國古蹟日多達40餘場次的活動拉開序幕。