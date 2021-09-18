中秋連假首日 嘉義文化路夜市擠爆 網呼：又要三級了嗎？ 20:182021/09/18 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假第一天，人潮出籠，嘉義市文化路夜市人潮洶湧。（取自「綠豆嘉義人」臉書社團∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假第一天，人潮出籠，嘉義市文化路夜市人潮洶湧，整條路幾乎擠爆，30多萬人追蹤的「綠豆嘉義人」臉書社團貼出人潮爆滿畫面，底下不少網友留言「又要三級了嗎？」、「連假後每天2點等開獎」、「要提早放寒假了嗎？」，不過也有網友說現場人潮沒那麼誇張，只有特定路段人才比較多。 「綠豆嘉義人」臉書社團貼出網友直擊提供的照片，貼文註解「中秋連假發威！人進來，貨出去，嘉義發大財」，還說「文化路就是一條路，不是夜市」，貼文不到1小時，已有2000多位網友按讚、分享。 中秋連假首日 合歡山一早被人潮擠爆 中秋連假 高捷、輕軌增班迎遊客 #人潮 #中秋連假 #綠豆嘉義人 #出籠 #文化路夜市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假第一天 淡水、八里商圈上午僅零星人潮 13:202021/09/18 生活 賞月前先追日！台中公益路湧人潮狂拍曼哈頓懸日 驚呼：美呆 18:212021/09/18 生活 把握花季管制 花蓮中秋連假住房率達8成 金針山人氣旺 15:322021/09/18 生活 中秋連假遊客憋不住了 合歡山武嶺爆人潮 11:372021/09/18 生活 中秋連假出遊 北港朝天宮人潮較平日多5成 13:532021/09/18 生活 太平洋高壓下晴朗少雨 中秋連假各地賞月機率高 11:012021/09/18 生活 高雄餐酒館共桌未設隔板 衛生局開鍘了 最重罰1萬5 17:332021/09/18 生活 中秋連假返鄉潮 嘉義高鐵站今人潮爆 本土疫情爆發以來最多 15:112021/09/18 生活 中秋4天連假防疫不鬆懈 中市府經發局加強稽查宣導 13:352021/09/18 寶島 中秋連假首日 烏來午後現人潮 警表示在管控範圍內 15:012021/09/18 生活 中秋連假首日南下墾丁爆車潮 單日車流量上看6萬輛次 10:582021/09/18 生活 生活熱門新聞 地底傳出怪聲 驚見裸女困下水道 雙腳詭異被綁住 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 網紅打高端 揪AZ、莫德納友人驗抗體 報告出爐竟差4倍 - 生活 打高端死亡比例9月狂飆10倍 陳時中這麼說 - 生活 鯊魚被巨型石斑魚一口吃下肚 恐怖瞬間漁民嚇傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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