中秋連假第一天，人潮出籠，嘉義市文化路夜市人潮洶湧，整條路幾乎擠爆，30多萬人追蹤的「綠豆嘉義人」臉書社團貼出人潮爆滿畫面，底下不少網友留言「又要三級了嗎？」、「連假後每天2點等開獎」、「要提早放寒假了嗎？」，不過也有網友說現場人潮沒那麼誇張，只有特定路段人才比較多。

「綠豆嘉義人」臉書社團貼出網友直擊提供的照片，貼文註解「中秋連假發威！人進來，貨出去，嘉義發大財」，還說「文化路就是一條路，不是夜市」，貼文不到1小時，已有2000多位網友按讚、分享。