中秋節各縣市宣布禁止戶外大型烤肉群聚活動，只能自家人在住處烤肉，影響整體烤肉市場，雲林肉品市場18日表示這1、2天的豬肉價格降至每公斤72、73元，已接近成本價，民眾雖不能大型烤肉，但可趁便宜買豬肉烹煮，與家人享用中秋豬肉大餐。

今年台灣豬肉價格因疫情、年初仔豬育成率差等影響，端午節來到每公斤80元左右，中元節前飆破90元，中元過後豬價回穩至78、79元，雲林肉品市場原本預估中秋節豬價在80元上下，但因各縣市中秋禁烤肉，豬肉買氣不如預期，加上出豬量穩定，價格降至72元左右。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，往年中秋節前豬價都會上漲，去年中秋節，受瘦肉精美豬今年元旦進口的預期心理影響，豬農加速出豬，價格因此維持每公斤70元左右；今年則因非洲豬瘟、中秋禁烤令，價格也未飆漲，一樣維持在70元上下，讓消費者節省荷包。

黃加安指出，之前國際豬價居高不下，目前也出現回穩情況，但受疫情影響，運輸成本還是不低，因此進口豬肉並不多，民眾若擔心吃到有問題的豬肉，可選購雲林豬肉，雲林縣政府於2018年底即全面禁止廚餘養豬，絕對讓民眾吃得安心。

豬農說，這1、2年對他們而言，可說是狀況連連，今年初瘦肉精美豬進口，豬價在春節前漲了1波，中元節前漲至最高點，現在又因中秋禁烤肉、非洲豬瘟影響，豬價應聲下跌。中秋後天氣漸涼豬隻生長速度快，豬肉貨源充足，若沒有出現特殊情況，豬價應不會有上漲空間。