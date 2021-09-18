沿途可見各式花燈熱鬧滾滾。（張毓翎攝）

市長黃偉哲等人在象徵「吉祥開運、健康平安、消災除惡、金運上升」等4色達摩不倒翁點睛祈願。（張毓翎攝）

2021關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，今天晚間6點半展開，台南市長黃偉哲等人拉著關子嶺溫泉守護神「火王爺」花燈前行，引領著御迎燈、兒童祭典燈車、業者花燈及火王爺降伏的護法神「大鵬金翅鳥」壓後，一旁有許多穿著浴衣的遊客及太鼓、火舞等專業團隊隨行，沿途閃光燈不斷，現場熱鬧滾滾。

開幕現場由市長黃偉哲、西拉雅國家風景管理處處長許主龍、台南市溫泉協會理事長傅國亮、市議員張世賢分別在象徵「吉祥開運、健康平安、消災除惡、金運上升」等4色達摩不倒翁點睛祈願，也為關子嶺溫泉美食節揭開序幕。

沿途可見各式花燈熱鬧滾滾。（張毓翎攝）

一旁有許多穿著浴衣的遊客及太鼓、火舞等專業團隊隨行。（張毓翎攝）

黃偉哲說，關子嶺溫泉美食節可說一年比一年精彩，今年從三級警戒到現在總共123天，台南有113天是加零，其中83天則是連續加零，所以才能讓關子嶺溫泉節續辦下去。

一旁有許多穿著浴衣的遊客。（張毓翎攝）

市府觀旅局長郭貞慧表示，關子嶺美食節邁入第17年，為期1個月的活動，除了熱鬧的火王爺夜祭巡行外，還有一系列的風土小旅行、假日市集、大成殿光雕投影、咖啡派對餐桌光影秀，以及平日還有住宿雞加酒等專案推出。

傅國亮說，疫情期間，關子嶺溫泉業者幾乎都在燒老本，努力苦撐，好不容易迎來疫情降級後第一個重要活動，希望大家來關子嶺玩得愉快，也把錢留在這裡。