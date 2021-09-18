國民黨主席選舉進入倒數黃金週，4人競爭逐漸白熱化。輿情民調網站《聲量看政治》在1日-17日針對國民黨主席選戰4位候選人的聲量進行綜合評比，孫文學校總校長張亞中異軍突起，以36.41%暫時領先前新北市長朱立倫的33.32%，現任黨主席江啟臣則以25.39%居第三名，目前的態勢是張亞中、朱立倫兩人聲量出現拉鋸戰。

根據臉書粉專《聲量看政治》以即時社群聲量與GoogleTrend等三大系統，針對國民黨主席4位候選人的聲量進行綜合評比，張亞中以36.41%暫時領先，朱立倫以33.32%緊追在後，江啟臣以25.39%位居第三，前彰化縣長卓伯源僅4.87%暫居最後。

該粉專是以新聞聲量中的新聞數、網友心情按讚數、新聞分享數、新聞評論數、新聞留言數，以及即時新聞社群約420小時的聲量統計，與該時段區間GoogleTrend的搜尋聲量數據，進行綜合聲量比較。而在7項指標中，朱立倫在新聞數、心情按讚數、新聞分享數、評論數、留言數等5項指標領先，僅在即時社群、GoogleTrend等2項指標落後張亞中，但GoogleTrend中則大幅落後，以致於總聲量以33.32%小輸張亞中的36.41%。

該粉專分析說，張亞中在後勢看漲的情況下，原本朱立倫、江啟臣對峙的情勢被打破，江啟臣反被甩到第三名，目前的態勢是朱立倫緊咬張亞中，張亞中也猛批朱立倫，國民黨主席選舉則一下子從原本的關注度低落變得熱鬧非凡。