岡山警方日前到高雄市某大樓的精品旅館查緝毒品案，發現38歲林姓女毒蟲與另兩名男毒犯共處一室，當場逮捕3人，並在現場起出3包8.8公克及毒品吸食器等證物，警方詢後，將林女移送橋頭地檢署偵辦，並持續向上溯源供毒藥頭。

岡山分局緝毒專案小組成員因偵辦其他販毒案，得知38歲林姓女毒蟲身背17條毒品通緝案，藏匿在高雄市區某大樓精品商務旅店內，經前往查緝，發現林女、潘女及邱男等3名毒犯共處一室，吸毒後正呼呼大睡中。

林姓女通緝犯為了吸毒，經常隱身不同旅館，以躲避警方查緝，且她均未主動向地檢署及法院報到，所以被發布了17條毒品案通緝。警方表示，林女被通緝的案件，其中數件是被判刑數月以上，最重一條是判刑3年2月，刑期加總起來約10年。

岡山警方近日執行「安居緝毒全國同步查緝行動」，積極拜訪里、鄰長、社區主委及大樓保全，在保密之前提下，建置嚴密的「友善通報網」，同時透過「毒品溯源計畫」，鎖定高雄市區多名販賣毒品的藥頭，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，先後搜索多處大樓及社區，至9月15日為止共計查獲15件毒品案，逮捕21名毒犯。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！