白家綺、吳東諺上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

白家綺、吳東諺夫妻檔演出驚悚片《影子背後》，兩人合體上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》宣傳。提及當年被追求過程，白家綺因為對方一句「我們不要有自己的孩子好不好」而被逼哭，感人對話連炎亞綸都紅了眼眶。

吳東諺因戲與「前輩」白家綺結緣，曾向她告白多達20幾次，也曾被狠狠拒絕，但他不放棄，一片癡情終獲芳心。問吳東諺怎麼看待那時的白家綺，他說：「就是給人很溫暖的感覺，即便她在電視台裡已經數一數二當紅，對我們這些的後輩，她還是很照顧、很關心。」

出身單親家庭的吳東諺，渴望建立自己的家，但當時有過一段婚姻的白家綺認為自己「要養爸媽、外婆加兩個孩子」，即使兩人交往仍不斷提出種種生活上務實的想法，希望對方打退鼓。但吳東諺卻對白家綺說：「有妳2個女兒也很好，我們不要有自己的孩子好不好？」這句話反倒直接逼哭白家綺。

在《36題》節目上，白家綺回想這段往事，仍忍不住啜泣說：「他就算沒有他自己的孩子，都要跟我在一起。」認為對方「做這個讓步是很大的犧牲」，她也形容當時對自己說：「白家綺妳到底在討人厭什麼？你為什麼不願意相信，他就是上帝為你預備的那一個人。」更反思吳東諺這麼用力地愛她，修復到她之前的創傷，兩人深情對話也令炎亞綸紅了眼眶。

白家綺生女兒朵拉的時候已37歲，她表示一起合作的胡瓜還開玩笑說「主持30多年，沒看過有人可以在同一個節目裡請2次產假」，還問她「怎麼這麼有勇氣，還生兩個」？白家綺也甜甜回說因為東諺值得。

而吳東諺積極扮演生活裡「神隊友」角色，他認為「以一個男人的角度，不能在事業上比她成功或賺得比她多，讓她覺得自己是可照顧她的人的話；那她的生活起居我要一手包辦！我要完全地來打理」，讓唐綺陽忍不住讚賞「所有的女強人，都少了一個吳東諺！」

理性務實的白家綺因為吳東諺的出現而有了調整與轉變，重新擁抱婚姻，炎亞綸說「之前就像在壓力鍋裡，突然有個人把鍋子打開，妳所有的壓力都解開，然後妳就變了另外一個人」；唐綺陽也說白家綺「這個女人很不一樣，非常特別！」以上內容將於明（19日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。