大陸一名唐姓女子網戀一名自稱高富帥的梁姓男子，唐女也大方借出近7萬人民幣（約新台幣30萬元），豈料對方卻搞消失。經警方尋人後，找到的梁男與高富帥絲毫搆不上邊，不僅是135公斤的胖男，在警方查獲當下，梁男還因久未沐浴，而散發出濃厚的體味。

綜合陸媒報導，唐女於今年5月間透過交友軟體認識一名梁姓男子，梁男經常會向她發送健身時的影片，梁女對唐男「高富帥」的形象深信不疑，在朝夕相處聊天下，兩人發展成男女朋友關係。

兩人在交往期間，梁男多次伸手向唐女借錢，理由包括薪水沒發、家人生病等，唐女都未多想，不到兩個月的時間，共借出約7萬元人民幣（約新台幣30萬元），而梁男僅還了約3000元人民幣就消失，唐女才驚覺受到詐騙，隨即報警處理。

警方獲報後隨即介入調查，並順利找到梁男本人，警方指出，梁男約135公斤，且終日不回家，都泡在網咖中，身上都發臭了，基於人道主義考量，還讓其先洗澡，並更換乾淨衣物才開始偵訊。

梁男也坦白，是因沉迷網路遊戲才選擇透過網路戀愛詐財，而高富帥的形象是他透過剪輯網路影像所塑造。目前梁男已遭到刑事拘留，待後續追究法律責任。