國民黨主席選戰最後黃金周，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人，今日出席中天新聞主辦的網路直播辯論會，會中面對國民黨青年代表李明璇提問，2022及2024選舉，國民黨如何協助年輕人有機會參選，江啟臣表示，將會盤點選區跟有意參選的年輕人媒合，若能當選最後，如果不幸失利，黨中央將協助蹲點，讓年輕人可以長期在地扎根。

李明璇今受邀擔任中天新聞主辦的黨主席網路直播辯論會提問人，李明璇詢問候選人，若黨選黨主席，如何協助年輕人參與2022及2024選舉初選，甚至有更多從政機會。

國民黨主席選舉投票將於25日舉行，中天新聞18日邀請4位候選人江啟臣、卓伯源（如圖）、張亞中、朱立倫參加唯一的網路直播辯論會《國民黨主席大擂台-有膽來辯》，卓受訪表示，很遺憾這場選舉的紛紛擾擾對國民黨形象造成傷害，他從選舉開始就不攻擊任何一個參選同志，他的參選不是為了取代或打敗哪個人，他是要團結國民黨打贏選戰。（張鎧乙攝）

江啟臣表示，青年從政會透過培訓計畫加上滴水穿石，盤點可能的選區及人選進行媒合，或許部分會到艱困選區，但戰將不會選擇戰場，若無法通過黨內初選或當選，將會協助在地蹲點或延攬至黨中央，藉由一點一滴的累積，循序漸進培育更多年輕人。

江啟臣指定卓伯源回答同樣的問題，卓伯源說，四位候選人中，他28歲當選縣議員，一路從基層做起，瞭解年輕人參政心路歷程及面臨的問題，若他當選黨主席，將會成立新平台培訓年輕人外，也會派駐青年加入黨中央或執政縣市首長、立委、市議員服務團隊，建立起青年培訓制度，未來成為培養年輕人茁壯的平台。