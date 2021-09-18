北漂族的租屋預算多數不會設太高，且都希望能夠找到「物美價廉」的物件，不過在租屋網上，有網友發現有一間台北市大安區3房的電梯大樓，儘管便利性和附近生活機能都非常不錯，但月租高達15萬，讓許多網友大吃一驚，有眼尖網友發現該物件隔壁就是第二殯儀館，直嘆，「跟台北二殯當鄰居竟然是這種行情？天龍大安真的不是浪得虛名」。

有網友發現租屋網上，一間台北市大安區景觀3房的租金高達月租15萬。（圖／翻攝自臉書大台北好好好租屋網）

1名女網友在臉書社團租屋網分享出租資訊，台北市大安區的景觀大三房，電梯大樓位於11層，格局是3房2廳2衛2陽台，坪數69坪，月租金達15萬。

從貼文所PO的房內照和四周景觀發現，每間房都設有多面大窗，採光極佳，廚房為開放式，且有長島形吧檯，景觀可見秀麗山景，遠眺也能見台北101大樓。

內容提到物件優點，前後都有大陽台，且每間房都有大對外窗，採光極佳；住戶單純，留下還有健身房等許多公設，並附有停車位；24小時的管理員，嚴格門禁管制和包裹代收；離捷運站步只需三分鐘，且附近生活機能極佳。

貼文一出後，高額租金讓許多網友跌破眼鏡，「15萬的房租，看來我真的是沒見過世面呢」、「一個月有15萬以上的早都買房了吧」、「高於市場價了」、「15萬是在開玩笑嗎」、「跟台北二殯當鄰居竟然是這種行情？天龍大安真的不是浪得虛名」、「繳的出這樣的租金還不如直接買了」。

但也有部分網友認為依整體條件來講，價格相當合理，「非常合理啊，這個地點、這樣的物件條件，基本也要6千萬，光是自備就能在新北買一間2-3房新大樓，房貸差不多也在15-17萬之間」。