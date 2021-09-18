咖啡控及手搖迷們集合！CHLIV Jiufen、CAFE!N、SIPSHIP、&TEA、萬波島嶼紅茶均推出充滿驚喜的新潮飲品，不僅有加入日本金箔的超時髦精品拿鐵，更連三麗鷗家族的人氣角色都登上咖啡杯，是今天秋季最不可錯過的暖心選擇。

▍1.CHLIV Jiufen

九份必訪的黑色時尚咖啡廳「CHLIV Jiufen」，於9/17至10/11插旗台北華山，打造前衛又神秘的「CHLIV快閃店」！由2016年東京世界拉花公開賽冠軍 Chris，帶咖啡迷們進入一座神秘的黑色宇宙，外觀以鏡面烤漆黑色方塊為主體，從咖啡機、半開放式吧台到飲品等周邊商品，都承襲著品牌經典的黑色調，而 Chris 也透露，未來將持續以快閃店的形式在全台各地巡迴。

每日限量100杯的 Goldore Latte，在拉花過程中，即可看見若隱若現的金粉。（圖／楊婕安攝）

本次快閃除了販售 CHLIV Jiufen 原有的飲品外，咖啡師 Chris 更設計出每日限量100杯的 Goldore Latte，以有著巧克力與堅果調性的配方豆沖泡，融合牛奶後口感更濃郁香醇，搭配天然竹炭粉，並在咖啡基底就加入日本金箔，在拉花過程中，即可若隱若現看見漂浮的金粉，不僅增添浪漫的奢華感，也讓咖啡變身藝術品。

▍2.CAFE!N

文青最愛咖啡「CAFE!N」和 SANRIO 三麗鷗家族跨界合作，讓超人氣角色 HELLO KITTY、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂及雙星仙子躍上牛皮紙袋及外帶咖啡杯，更有3款新口味飲品、3款咖啡豆及2款濾掛咖啡，在極簡時尚中保留三麗鷗家族可愛的基因，非常值得收藏。

CAFE!N 和 SANRIO 三麗鷗家族跨界合作，讓超人氣角色 HELLO KITTY、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂及雙星仙子躍上一系列咖啡商品。（圖／品牌提供）

喜愛冠軍拿鐵的人，必須試試 HELLO KITTY 最愛的蜂蜜香草拿鐵！喝得到蜂蜜、香草與咖啡的香氣，增添拿鐵的豐富性，也同步提供蜂蜜香草紅茶拿鐵。而 CAFE!N 也將酷企鵝變身為黑白配色的芝麻拿鐵，是秋冬必喝的暖心選擇。另外，更將經典的「蝴蝶結」標誌設計成蘋果派，酥脆的多層次外皮配上香甜蘋果餡，三麗鷗迷千萬別錯過。

▍3.SIPSHIP

白淨系手搖「SIPSHIP」正式進駐大安區，品牌視覺設計力邀新銳設計師田修銓操刀，整體則以愛馬仕橘線條綴飾吧台、牆面及招牌，加上弧形入口、手刷紋理吧台、冰滴茶柱及冷萃拉霸，體現簡約的純白美學。飲品則以 F.O.P 頂級莊園錫蘭紅茶及小農重乳拿鐵為主打，選用友善飼養畜牧農場所供應單一乳源鮮奶，零成分調整更能安心喝，更有經典義式厚可可，選用 Cacao Barry 100%環境永續可可豆，保留可可本身細緻果香，與輕柔奶蓋呈現多層次口感。

白淨系手搖 SIPSHIP 以愛馬仕橘線條綴飾吧台、牆面及招牌，加上弧形入口、手刷紋理吧台、冰滴茶柱及冷萃拉霸，體現簡約的純白美學。（圖／品牌提供）

限定主打的甜橙雷夢汽泡，結合古坑老欉柳丁及屏東九如綠檸檬，搭配甜中帶酸的葡萄柚果粒，尾韻散發濃郁青檸香，清爽滋味堪稱盛夏必備款！此外，更有設計長達半年之久的增肌教練，揉和台系古早味綠豆沙與西式乳清蛋白，搭配 A 級香蕉，打造出綿密厚實的機能性調飲。

設計長達半年之久的增肌教練（右），揉和台系古早味綠豆沙與西式乳清蛋白，搭配 A 級香蕉，打造出綿密厚實的機能性調飲。（圖／品牌提供）

▍4.&TEA

極簡風手搖「&TEA」敦北概念店在本月正式開幕，除店裝以灰白系極簡風，營造出都會時尚氛圍外，更推出雙主打「法式海鹽奶蓋」與「秘製熱帶果茶」，是初秋必喝的話題飲品！其中奶蓋系列獨家運用法式輕奶油，打造出口感輕柔的奶霜，可更完美地融入台灣茗茶中，化身滑順的鮮奶茶。

極簡風手搖 &TEA 推出雙主打「法式海鹽奶蓋」與「秘製熱帶果茶」，是初秋必喝的話題飲品。（圖／品牌提供）

在4款創意奶霜調飲中，「巧霜伯爵紅」茶湯使用伯爵紅為基底輔以蜜香紅襯出天然蜜香，採用自然農法製成的未鹼化可可粉搭配海鹽奶蓋，碰撞出新穎巧克力奶霜風味。「金絲霧淞金萱綠」選用四季春及金萱綠為茶體，在奶蓋撒上新鮮研磨帕馬森起司與青檸檬絲，完美詮釋清新酸甜的香氣。「瑞雪伯爵紅烤奶」以伯爵紅搭配日本職人鮮奶而成經典紅茶拿鐵，鋪滿奶蓋後灑糖炙燒，焦糖香令人回味無窮。「瑞雪金萱綠」以金萱綠及四季春為基底，搭配艾樂薇鮮奶油製成輕柔奶霜，感受茶香與乳香瀰漫唇齒間。

▍5.萬波島嶼紅茶

正當楓葉逐漸轉紅之際，最復古台味手搖「萬波」也推出討喜的粉色系新品「粉紅爵利」，以碧螺春綠茶作為茶底，加入新鮮紅心芭樂原汁及滑嫩的愛玉凍，最後添加檸檬角，喝得到清爽的酸甜口感，香氣與口感兼具，豐富層次令人忍不住一口接一口。而在中秋連假9/17至9/21期間，粉紅爵利也有第二杯半價限定優惠。

萬波推出討喜的粉色系新品「粉紅爵利」，烘焙商品「肉鬆小波」也在概念店The Ship by Wanpo正式開賣。（圖／品牌提供）

而概念店The Ship by Wanpo近期也正式開賣烘焙商品「肉鬆小波」，在柔軟的海綿蛋糕中，夾入特調香草卡士達醬，並在最外層裹上滿滿肉鬆，口感傳統懷舊，鹹鹹甜甜的口感絲毫不膩口，讓許多人一吃就愛上，堪稱台中伴手禮名單中的人氣新選擇。