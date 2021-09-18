中秋節連假吃美食、逛展覽，新光三越台北信義新天地美食首推動物系甜點、台灣話題飲料、日本人氣伴手禮；展覽主打16日在A11登場的「咒術迴戰快閃店」首站，今早開店前1小時，就有顧客排隊搶購，看好連假4天會颳起咒術迴戰熱潮，帶動百貨來客，快閃店檔期持續到10月13日。

新光三越台北信義新天地A9「是誰切洋蔥」巡迴展，集合7組11位台灣藝術家展出。（新光三越提供）

台北信義新天地目前除了A9展至10月3日的「是誰切洋蔥」巡迴展，A11「咒術迴戰快閃店」，主打串流平台上台灣動漫排行榜冠軍的《咒術迴戰》，引進「獄門疆巨型扭蛋機」和300款日本空運、台灣限定的周邊商品，像是台灣首次曝光的虎杖伏黑T恤；熱銷商品有2月在台北國際動漫節首日被搶購一空的「兩面宿儺手指造型隨身碟」、原畫集「咒術迴戰KEY ANIMATION Vol.1」，與公仔盲盒、角色絨毛娃娃。

為讓粉絲同時擁有兩根宿儺手指隨身碟，這次還加碼推出五條悟從口袋拿出給虎杖吞下的第2根手指，光是隨身碟，單日就賣破百個。連假期間於快閃店消費滿千元，可獲快閃店特典明信片組，每日限量150份，送完為止。

人氣甜點中，A8日本人氣可麗餅gelato pique café推出3款「熊貓系甜點」征服少女及萌童的心，新鮮香蕉搭配手作鮮奶油的粗脆餅皮，搭配牛奶冰淇淋以巧克力點綴熊貓的眼神；同時也推出脆皮甜筒搭配「熊貓系牛奶冰淇淋」及「熊貓系漂浮黑咖啡」，與熊貓系列周邊商品，包含居家服飾、玩偶、拖鞋、咖啡杯等。海外首發的「京都Neko Neko」貓咪吐司周歲慶，10月13日前推出不同包裝、限定貓咪吐司，每天11時和16時兩梯次出爐，搶攻貓奴的心。

新光三越台北信義新天地A11「咒術迴戰快閃店」快閃店，引進「獄門疆巨型扭蛋機」。（新光三越提供）

連續5年獲得日本東京伴手禮大賞人氣第一名的人氣伴手禮「The maple mania 楓糖男孩」在A11快閃，「楓糖奶油夾心餅乾」天天完售、包裝超可愛的「楓糖費南雪」人氣也高。

除了逛展，逛街一樣處處有驚喜，台北信義新天地秋季新櫃共超過48家，包含A8話題美妝品牌「HERMÈS Parfums & Beauté」、A4「Jo Malone London」全新店裝；異國新美食有A11「妻家房韓式料理」、A8「帕泰家Baan Phadthai」、「這味泰泰」；網路話題飲料名店「龜記」則於今日在A11 2F空橋開幕。此外，A11也有韓國街頭新興潮牌「COVERNAT」全台首發店等多家潮流新品牌；A9 B1嶄新的居家寢具專區，包含TENDAYS、席夢思、席伊麗、金格名床等品牌重新開幕。

連假期間，新光三越會員可於APP以點數1點換取5點折價券，銀級會員還能免費索取百元餐廳折價券；以50點兌換Kiehls Coffee House咖啡或「好喜堂」好喜茶王1杯。今（18日）起至21日以20點+400元還能加價購設計師品牌Alice + Olivia聯名行動電源。

新光三越台北信義新天地A11在10月13日前有「咒術迴戰快閃店」，引進2月在台北國際動漫節首日被搶購一空的兩面宿儺手指造型隨身碟，符咒封印的包裝更有特級咒物的氣氛，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越台北信義天地A8「gelato pique cafe」熊貓系甜點，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越台北信義天地A8海外首發的「京都Neko Neko」周歲慶，快閃至10月13日。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11「楓糖男孩」費南雪，1盒6入，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越會員可於APP以點數50點兌換Kiehl’s Coffee House咖啡或「好喜堂」好喜茶王1杯。（新光三越提供）