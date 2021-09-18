今年中秋節連假雖然受到疫情影響，烤肉地點受限，民眾多只能在家烤肉，但這畢竟是一年一度的時節，相關話題還是非常熱門。有網友好奇詢問，大家覺得哪個烤肉食材最雷？沒想到答案並不是吐司，而是常見的烤肉食材豆干，網友直呼，「永遠沒味道」。

中秋連假前夕，一位男網友於網路論壇Dcard上發問「大家覺得中秋烤肉哪個食材最雷啊？」看新聞說「吐司」是最不受歡迎的食材，但他認為，「吐司配肉是一定要的吧」，表示自己最不喜歡烤玉米，常常要翻很久，又不知道它到底烤熟了沒，吃了才發現很生。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「青椒、玉蜀黍、豆乾、豬血糕」、「內臟，我覺得不行」、「香腸焦到要死才熟，紅色根本保護色」、「柳葉魚，皮永遠不見」。更有人笑稱，「沒處理過的肉類、沒冰的飲料、不付錢的男女朋友」。

一位女網友無奈地說，「豆干，X的永遠沒味道」得到近600人按讚認同，顯示許多人都對豆干有同樣看法，網友指出，「豆干一票，烤的超難吃」、「豆干真的是雖然難吃但每次都一定會有人買。然後又很容易烤焦的一種食物欸」，但也有人說，「豆干要買滷過的！怎麼大家都不愛豆干」。