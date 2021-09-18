被封為「最美港姐」的李嘉欣，人美命也好，2008年嫁給香港船王許愛周之孫許晉亨，婚後更經常在社群網站曬出與老公、兒子天倫樂合影，一家三口的豪門生活令人羨慕。然而現年59歲的許晉亨，近日就被港媒曝光他獨自一人前往物理治療中心的身影，更稱拄著拐杖的許晉亨突然老了很多，從昔日型男公子哥變成阿伯。

李嘉欣2個月前度過51歲生日時，才在社群網站PO出全家合照，感謝老公許晉亨是最好的父親，還笑說雖然自己生日，但不會搶走老公風頭。當時照片中的許晉亨看起來氣色紅潤，神采奕奕，保養得宜的外型讓他看起來一點都不像快60歲的人。

然而近日港媒《Channel C HK》就曝光一段許晉亨在本週三獨自一人赴物理治療中心的影片，影片中的許晉亨雖然才59歲，卻拄著拐杖，一拐一拐地在街上慢行，步履蹣跚地走進一家知名物理治療中心，乍看背影激似阿伯，令人不自覺感嘆許晉亨為何老了這麼多？難道許晉亨是因為受傷才拄著拐杖嗎？其秘書則向港媒回應，私事無可奉告。

富商許晉亨感情生活精彩，曾在吳君如的介紹下與劉嘉玲相戀3年，已逝賭王何鴻燊女兒何超瓊更是他的前妻，後來更被拍到與陳法蓉十指緊扣，最終遇到了李嘉欣，才讓這位風流的豪門闊少真正收心成為愛家好男人。