國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中等4個人論述都圍繞在兩岸政策上。時事評論員羅友志表示，4位候選人完全都在打高空、講空話，完全看不到有誰提出贏的策略，一個都沒有；他要聽到的是怎麼布局媒體，因若沒有媒體，2024年大選一定輸。

羅友志18日分析表示，今天黨主席選舉，4位候選人都圍繞在兩岸論述、台灣如何自理，又不是選總統，當黨主席是要選舉的，請問他們的媒體力在哪裡？都沒有人提出媒體力。現在9成的媒體全部被綠營佔據了，4個候選人講他們想要九二共識如何、兩岸論述如何、疫苗一定要去買，他反問國民黨現在有什麼媒體？媒體策略是什麼？若沒有媒體，2024一定輸，但4位並沒有對媒體有任何論述。他甚至表示，國民黨對媒體最不友善，跑新聞的記者應該每個都清楚，一定是約民進黨比較好訪問。

羅友志認為，朱立倫坐沒坐相，當別人在講話時，顧左右而言他，這就是國民黨，全部都是公子哥，一副吊兒郎當的樣子；江啟臣講話，從頭到尾在看稿，跟蔡英文兩個都叫讀稿機；張亞中從頭到尾只會罵，請問你的執行力在哪裡？比如他可提打鬼基金，也要說出怎麼做，難道只要給他們錢就可讓他們無後顧之憂？公務人員在乎名節，在乎自己在別人的看法，比什麼都重要，打鬼基金做得出來嗎？卓伯源則是溫文儒雅，論述最中規中矩，但樣要怎麼跟一個流氓的民進黨打。

羅友志指出，4位候選人完全看不到誰提出贏的策略，一個都沒有，4個人完全都在打高空、講空話，一點點論述都沒有。4個人提出九二共識，難道就贏民進黨了嗎？他要聽到的是，怎麼布局媒體，但是卻沒有人提出，他只聽到江啟臣說「網路、網路、網路」，不過要怎麼做呢？之前朱立倫、洪秀柱也做過網路，但國民黨卻從來沒有成功經營過媒體。