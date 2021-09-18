A teenager in the UK undergoes emergency penis surgery after he somehow managed to insert a whole USB cable into his ... 😳

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美國《時人雜誌》（People）18日報導，一名英國15歲少年由於想測量下體的長度，將USB傳輸線插入自己的尿道，結果無法取出並開始出現血尿，最後只好緊急送醫治療，所幸在開刀取出後復原良好，不過長期仍可能出現不良影響。

根據醫學期刊《泌尿學病例報告》（Urology Case Reports），英國一名15歲少年在好奇之下，將USB傳輸線插入自己的尿道，希望藉此測量下體的確實長度。雖然這名少年事後多次嘗試自行將傳輸線取出，卻皆以失敗告終，並開始出現血尿，只好趕緊前往當地醫院求助。

在要求母親暫時離開後，這名少年才向醫護人員承認自己的行為。透過X光照片，可以發現USB傳輸線在他的尿道中纏成一團，末端則從下體伸出。當地醫院的急診室進行進一步檢查後，發現無法以一般方式處理，因此將他轉送至著名的倫敦大學學院醫院（University College Hospital），由外科醫師進行緊急手術，才終於將USB傳輸線取出。

報告指出，這名少年術後狀況良好，隔天便已經出院，並在回診時也未出現後遺症，但強調他未來「仍須接受長期觀察」。男科顧問醫師拉希姆（Amr Raheem）指出，這名少年未來可能面臨尿道狹窄，或容易患上「復發性泌尿道感染」等。

報告提到，異物插入尿道會導致多種嚴重問題，包括泌尿道感染、勃起疼痛和膀胱功能障礙等，並稱將異物插入自己體內最常見的原因包括性好奇（sexual curiosity）、酒醉後的性行為，以及精神疾病等。