威廉、風田及朵拉主持的TVBS《食尚玩家熱血48小時》疫情後首次回歸選擇在花蓮秘境開錄，「威風拉」熱血前往挑戰森林飛索攀爬生存遊戲，除了溜索、中途島障礙關卡還有13公尺高塔跳躍，讓原本就懼高的朵拉害怕不已，流下眼淚仍咬牙挑戰，途中還因過度緊張大聲尖叫，嚇得風田怒回「關你什麼事」！3人瘋狂生存遊戲賽之外，還到有台版紐西蘭之稱的花蓮崇德瑩農場露營區、挑戰自煮晚餐創意料理，再到網評4.8顆星花蓮神級居酒屋大快朵頤。

風田在節目中是搞笑擔當，生存遊戲時仍為顧及拍攝，還以劈腿之姿面對鏡頭，人高腳長的他踩繩索時搖來晃去，看得眾人都為他緊張。威廉見風田如此賣命，對他開玩笑說：「少了一個節目主持，對自己影響很大。」

朵拉雖懼高仍鼓起勇敢挑戰走繩索，一邊走一邊吶喊為自己打氣還流下眼淚，卻不忘開玩笑「我的眼淚讓我看不清楚路」，惹得大家哈哈大笑，讓風田吃醋表示：「我有點不甘心，因為妳比我好笑多了！」然而，兩人的情誼在13公尺高塔跳躍時卻差點撕破臉，因為朵拉光站在高處就緊張不已，當風田準備跳時，朵拉緊張得大聲尖叫，嚇得風田險些爆氣大喊：「是我要跳，關你什麼事！」

因疫情停工，許久未見的威風拉總算開錄，而後並愜意的在空曠露營區吃晚餐聊天，讓風田感性地說：「今天的氛圍，我們很像以前是同學，30歲後再次聚在一起，一起做飯聊以前的故事，好溫馨。」網評4.8顆星花蓮神級居酒屋，果然也不負眾望，融合當地美食亦還原日本居酒屋料理，讓3人吃得津津有味。風田在生存遊戲挑戰過程中，多次因椎間盤疼痛仍說沒關係繼續挑戰，敬業態度奪下本次節目MVP獎牌。《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS播出。