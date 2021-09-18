國民黨主席選舉將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午4時舉行辯論會，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決。會後《中國時報》總編輯王銘義評論，4位候選人在許多重大議題上的討論，還有所欠缺，且國民黨監督政府的力道也不太夠，同時他也指出，缺乏統合各族群的共主，是國民黨一個很大的隱憂。

王銘義表示，會中很多重大的議題討論欠缺完整論述，觀眾會認為，國民黨還是最大的反對黨，也是最大的在野黨，理論上在內閣制國家，應該有一個影子內閣，對人才、政策和相關論述應該要比較完整，尤其最近大家比較關注，民進黨在很多重大議題上出現一些問題，但在這次的辯論中並沒有太多著墨，譬如疫苗、軍售、國家總預算等問題，作為在野黨在立法院的監督，仍欠缺力道。

王銘義指出，今天黨主席辯論中，未見相關論述，或是在野黨在國會裡如何監督這些問題，都沒有太多著墨，較為可惜。黨主席選舉的論述，候選人可能著重在某些路線上、政治上、兩岸議題上不同光譜的討論，這占掉很多時間，是比較可惜的地方。

王銘義也坦言，台灣的媒體環境，在這一兩年來出現很大的變化，加上一個特別的趨勢是，現在政府用各種手段，在各種政策裡，有一種變相操作像1450。任何重大政策背後所搭配的，就是一些大內宣、大外宣預算，加上各種機制出現，整個媒體環境和生態的惡化，對國民黨是很不利的。

王銘義認為，理論上在野黨應該是和媒體站在一起的，但現在綜合來講，台灣的大媒體完全是都是站在政府的角度看問題，我們很少看到，在民主多元的國家裡，媒體是站在政府的立場批評在野黨，這也是國民黨在競爭中處於劣勢的因素。

王銘義發現，會中很多論述中，候選人並未在一些重大議題提出的看法，現在老百姓最關心的，還是從5月以來的這一波疫情，提問階段的都有點到這個問題，而一般老百姓的焦慮與不安，事實上是對政府的不信任和期待的落空，且過程中政府也沒有提出比較合理的說法，包括疫苗為何會進來這麼慢？有很多疫苗是美日捐贈的，這個比例看起來失衡，而整個政府的這種作為，絕大部分因素是在野黨監督力道太弱了，媒體是一環，在野黨的監督也是一環，這兩個主軸沒有發揮出來，政府完全可以為所欲為。

王銘義分析，在當前局勢裡，台灣社會對執政黨重大政策有疑慮和不滿，會期待在野黨有一些新的論述和政策，對於重大政策的議題，在辯論會當中，並沒有出現比較具體的論述，涉及實際政策的問題，在野黨很多東西也只能是說空話，在立法院也不構成重大的牽制力量，在這種性質的環境，怎麼讓對政府不滿的民意凝聚起來，沒有看到4位候選人提出比較具體的建議，十分可惜。

王銘義也說，作為最大的在野黨，應該透過這次黨主席選舉，凝聚氣氛，並思考未來如何在2022和2024給大家新的期待，但目前看4位候選人的能量，力道是不夠的，也沒有看到未來國民黨不同派系和族群有共主形式的出現，這是國民黨一個比較大的隱憂。