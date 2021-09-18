今年夏天NBA可說是迎來「大頂薪」時代，不少球隊都用天價合約留住陣中巨星，據統計新的賽季預計會有31位球星年薪超過3千萬美元，這真的非常可怕，等於NBA每隊就有一位身價破3千萬的球星，更不用說有些人高出3千萬非常多，如勇士巨星柯瑞(Stephen Curry)、湖人詹姆斯(LeBron James)。

當然這31位球員中，大部份的球星確實值得這樣的薪水，不過也有少數人被外界戲稱為「垃圾合約」或「溢價合約」，如獨行俠的波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)，他年薪高達3160萬美元，76人雙少哈里斯(Tobias Harris)是3590萬美元，班西蒙斯(Ben Simmons)3300萬美元。

另外之前傳出即將被火箭交易的沃爾(John Wall)年薪排在全聯盟第二，僅次於柯瑞，他的下季薪資高達4430萬美元，柯瑞則是4570萬美元，對柯瑞來說是合情合理，但目前有傷在身，能力又不如當年的沃爾確實不符合這樣的高薪，而這樣的天價恐怕也讓其他球隊難以承受。

牆哥(路透社資料照)

班西蒙斯的3300萬美元排在31人中的第19名，在本季季後賽他表現的一蹋糊塗，讓外界非常失望，夏天又頻頻被放上交易貨架，但嚴重貶值的他遲遲無法被送走，待在球隊的他又不願意參加季前訓練，這讓76人和他陷入緊張關係，看來下季他留在球隊也很難有所作為。

波爾金吉斯作為獨行俠第二人，2020球季僅出賽43場，上場30.9分鐘，平均貢獻20.1分8.9籃板1.6助攻1.4阻攻，投籃命中率47.6%、外線37.6%、罰球85.5%，帳面上看起來還行，但與東契奇(Luka Doncic)搭配有限，無法打出1+1大於2的表現，到季後賽7場他只有13.1分5.4籃板1.3助攻。

波爾金吉斯(路透社資料照)

而以下是聯盟前31位薪水高於3千萬球員排名，柯瑞4570萬美元、沃爾4430萬美元、哈登(James Harden)4430萬美元、韋斯布魯克(Russell Westbrook)4420萬美元、詹姆斯4110萬美元、杜蘭特(Kevin Durant)4090萬美元、阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)3930萬美元、保羅喬治(Paul George)3930萬美元。

里歐納德(Kawhi Leonard)3930萬美元、利拉德(Damian Lillard)3930萬美元、克雷湯普森(Klay Thompson)3790萬美元、吉米巴特勒(Jimmy Butler)3600萬美元、哈里斯3590萬美元、米道頓(Khris Middleton)3550萬美元、安東尼戴維斯(Anthony Davis)3550萬美元、戈貝爾(Rudy Gobert)3534萬美元。

厄文(Kyrie Irving)3490萬美元、畢爾(Bradley Beal)3450萬美元、席亞卡(Pascal Siakam)3300萬美元、班西蒙斯3300萬美元、波爾金吉斯3160萬美元、唐斯(Karl-Anthony Towns)3160萬美元、戴文布克(Devin Booker)3160萬美元。

最後是威金斯(Andrew Wiggins)3157萬美元、恩比德(Joel Embiid)3150萬美元、洛夫(Kevin Love)3120萬美元、麥科倫(CJ McCollum)3086萬美元、保羅(Chris Paul)3080萬美元、約基奇(Nikola Jokic)3050萬美元、哈勒戴(Jrue Holiday)3010萬美元、羅素(D'Angelo Russell)3000萬美元。