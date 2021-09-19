根據阿富汗衛生官員和媒體報導，東部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）今天發生3起爆炸，共造成至少2人喪命、19人受傷。

法新社報導，這一連串攻擊事件是針對民兵組織塔利班（Taliban）車輛，是自阿富汗新政府成立以來發生的首次致命爆炸。

查拉拉巴市一間醫院衛生官員已向法新社證實了死亡人數。

塔利班7日宣布成立阿富汗臨時政府，其中成員清一色是自己人，引發外界批評。（譯者：張璦/核稿：陳正健）1100918