小王仁甫吳承恩（中）驚傳扭傷脖子送急診。（火星多媒體有限公司提供）

告五人犬青（左二）被「急診室車銀優」林品安（中）電到。（火星多媒體有限公司提供）

東森《Be the ONE：A級戰場》玩家經歷唱跳、野外實境考驗，今（18日）播出第4集中迎來首次團體組合表演，擔任「Carry夥伴」的樂團「告五人」看了玩家的團體舞台後，吉他手雲安一度給予超高評價：「他們根本可以原地出道！」但玩家們練習的過程相當艱辛，「小王仁甫」吳承恩在練習室受傷送醫，解散男團成員張家瑋則再度面臨團隊命運多舛的狀況，直接惹哭炎亞綸。

告五人在開場一口氣演唱兩首多首膾炙人口的歌曲〈在這座城市遺失了你〉和〈披星戴月的想你〉，玩家在現場聽得如癡如醉，告五人接著用專業的角度為每組表演打分數，他們以團體前輩身份叮嚀玩家，「好好享受這個產業帶給你的一切，不論是苦是樂都是養分。」更提醒玩家應該更注意平時待人處事態度，「要尊重每一個工作人員的專業，盡量去記得所有工作人員的名字，你不是最累的，大家都很累！」

其中吉他手雲安對「小王仁甫」吳承恩的表現印象深刻，除了盡力演出，更看見他展現「大哥」風範，細心對待每個隊員，但其實吳承恩在團體練習時一度成為傷兵，在進行舉起團員的動作時，脖子突然感受到一陣電擊、瞬間麻掉，原本只想到一旁休息一下，後來坦言連呼吸都痛，團員趕緊叫來救護車，在全副武裝的醫療人員確認病況後，送到急診治療，幸好最後帶著全隊發揮實力表演〈絕世高手〉獲得好評，炎亞綸看完直呼：「雞皮疙瘩掉滿地！」

告五人女主唱犬青、鼓手哲謙和炎亞綸都格外喜歡「TOP1」前成員張家瑋該組4人的表現，原本每組有5人，但他們組內有玩家臨時退賽，「急診室車銀優」林品安又因在中部醫院工作，經常無法現身團練，4個人只能隔空線上練習，卻培養出革命情感，讓評審看到他們扶持彼此的默契，直呼「渲染力十足」，林品安的電吉他表演打動了犬青，哲謙則看見他們「沒事輸了一起扛、贏了一起狂」的團隊力，原本不太願意表現自己的邱柏豪也終於賣力演出，炎亞綸表示拍攝第一集時快被邱柏豪氣死，但看完他們表演後，感動掉淚到自己都訝異，「我淚流不止！」

《Be the ONE：A級戰場》每周六22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架，每周日22點在東森綜合台32頻道播出。