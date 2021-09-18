大陸天舟二號貨運太空船，今日10時25分從太空站天和核心艙後向端口分離，並繞飛至前向端口完成自動交會對接，歷時約4小時，組合體狀態良好。後續將緊鑼密鼓迎接天舟三號貨運太空船、神舟十三號載人太空船。

天舟三號定於20日中秋節期間發射至太空站送物資。10月，神舟十三號將載3名太空人升空，且很可能有一名美女太空人執行任務。

9月17日13時34分，神舟十二號載人太空船返回艙在內蒙古東風著陸場成功著陸，太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波完成90天的太空任務後，安全順利出艙，身體狀態良好，這是大陸航太計畫太空站階段首次載人飛行任務達成目標。

同時，中國後續太空計畫緊鑼密鼓進行，天舟三號已至海南文昌航天發射場。定於9月20日發射，將向天河空間站運送補給、設備和推進劑，為神舟十三號載人太空船做準備。

神舟十三號則預計10月中旬發射升空，同樣將有3名太空人組成飛行乘組，將在軌駐留6個月，這也是今後大陸太空人乘組在軌駐留時間的常態。據報導，太空人王亞平可能入選神舟十三號乘組，成為進入中國太空站的首名女太空人。

王亞平今年41歲，2010年5月正式成為中國第二批太空人。2013年6月11日，王亞平和聶海勝、張曉光乘神舟十號進入太空。2013年7月，王亞平被授予「英雄航太員」榮譽稱號。之前，王亞平是神舟十二號任務的後備太空人。