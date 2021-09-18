中市環保局籲民眾一起落實環保減塑，減少垃圾產量。（台中市政府提供）

中秋連假期間，多數市民返鄉團聚，但台中市文山、后里及烏日3座焚化廠內有一群工作人員，肩負民生垃圾處理，每天持續默默焚化垃圾，其中垃圾貯坑吊車手更每日操作抓斗升降約60次，將垃圾混拌後投入爐窯焚燒，相當辛苦。環保局表示，請民眾確實做好垃圾分類及資源回收，減少垃圾產量。

文山焚化廠垃圾貯坑吊車手游坤國說，焚化廠每天焚化約600公噸垃圾，操作人員採三班制，為讓垃圾焚化效能達到最高，每個操作員每日平均需專注操作抓斗升降約60次，才能讓垃圾順利消化，每抓一斗垃圾可產生約1400度電，讓資源不斷循環。

他笑說，今年國內疫情三級警戒時，全市應該就剩他們算是「合法抓娃娃機」，抓斗操作機台離垃圾貯坑最深高度達40公尺，可說「高處不勝寒」。 環保局長陳宏益表示，國人生活習慣逐漸改變，生活垃圾中塑膠類等高熱值廢棄物比例增加，造成台中市3座焚化爐處理負擔沉重。

為讓台中市垃圾能順利去化，改變市民對焚化爐鄰避的刻板印象，環保局規畫依序辦理3座焚化廠汰舊換新改善工程。 局長陳宏益說，汰舊換新改善工程將借鏡國際新穎爐床技術及空污防制設備的經驗，作為未來台中市焚化廠整體改善、提升的規劃參考，並朝全廠設備汰舊換新、生質能源、綠色發電發展，結合當地景觀、人文特色打造綠能發電廠，達成資源循環，綠能永續的願景。

環保局強調，台中市文山、后里及烏日3座焚化廠爐火不能熄，工作人員每天默默為台中市處理垃圾；呼籲民眾一起落實環保減塑，減少垃圾產量。另為防範國際非洲豬瘟，中央已宣布自9月1日至9月30日禁止廚餘養豬一個月，請市民珍惜食材，吃多少煮多少，避免浪費同時減少廚餘，攜手邁向更潔淨、永續的「富市台中」。