日本北海道北見市一處公寓9日發生一起意外，民眾報案稱「微波爐爆炸」，而消防到場後，發現一對母女陳屍屋內，初判疑似因使用微波爐加熱杯裝泡麵引發爆炸，而詳細事故原因仍待進一步釐清。

據日媒《北海道新聞UHB》報導，北見市9日清晨上午有民眾向消防局報案，稱一處公寓屋內的微波爐爆炸，而消防趕往現場後耗費3小時才將大火撲滅，並在2樓的房間發現有2人明顯死亡，經查後釐清死者身分為母女。

報導稱，事故後續調查中，於客廳微波爐內發現一只疑似「杯麵容器」之物，而微波爐周圍的區域，包括屋內大門、牆壁等均遭到火焚，毀損十分嚴重，離奇的是，微波爐本體完好如初，初步判定與事故原因與使用微波爐脫不了關係，但確切事故原因仍待進一步釐清。

而日本國市館大學理工學部教授接受《ANN NEWS》訪問時指出，微波爐受到多重安全檢驗，正常情況使用下並不會發生爆炸，但針對此事故，他推測可能是事故現場可能存有易燃氣體，才在微波爐啟用後，導致爆炸起火。